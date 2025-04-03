1000 TL emekli ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 15.5 milyon emekli için emekli ikramiye ödeme tarihleri

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, Resmi Gazete’de yayımlanan karar sonrası yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, bayram ikramiyeleri 4 bin TL’ye yükseltilmişti. Ancak yasal sürecin gecikmesi nedeniyle emeklilere önce 3 bin TL ödeme yapıldı. Peki 1000 TL emekli ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?
"1000 TL emekli ikramiyesi farkları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere her yıl bayram öncesinde ödenen bayram ikramiyesi, bu yıl %33’lük bir artışla 4 bin TL’ye çıkarıldı. Ancak yasal sürecin tamamlanamaması nedeniyle emeklilere önce 3 bin TL ödeme yapıldı. 30 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile 4 bin TL’lik ikramiye kararı resmiyete kavuştu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin bayramdan önce aldıkları 3 bin TL’lik ödeme, 1000 TL fark ile tamamlanacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİN 4 BİN TL KARARI RESMİ GAZETE'DE
Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine gelecek olan zammın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesini bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.
Karar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ FARK ÖDEMESİ (1000 TL) NE ZAMAN YATACAK?
SGK, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerindeki bin liralık fark ödemelerinin yarın başlayacağını açıkladı.
EMEKLİ İKRAMİYESİ TBMM'DE
Emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'na geldi ve görüşülmeye başlandı. TBMM Genel Kurulu'nda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi kabul edildi.
İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 3000 TL olan bayram ikramiyesinin ödeme günleri duyuruldu.
Buna göre;
SSK (4a) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü:
17, 18, 19 olanlara 24 Mart
20, 21, 22 olanlara 25 Mart
23, 24, 25, 26 olanlara 26 Mart
BAĞ-KUR (4b) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: 27 Mart
Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü: Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart oldu.
FARK ÖDEMESİ SGK TARAFINDAN DUYURULMUŞTU
Geçtiğimiz hafta bayram ikramiyesi ödemelerini 3 bin TL üzerinden yatıran SGK, 1000 TL'lik farkın Resmi Gazete kararının ardından yatırılacağını açıklamıştı.
Açıklamada, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.