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EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ne zaman ödenir, ne kadar kaç TL?

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ne zaman ödenir, ne kadar kaç TL?

14:363/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Emlak Vergisi ne zaman ödenir?
Emlak Vergisi ne zaman ödenir?

2025 emlak vergisi ödemeleri, 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak ilk taksitle başlayacak. İkinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vergi oranları, gayrimenkulün türüne göre değişirken, binalar için %0,1, arsa ve araziler için ise %0,3 oranında belirlenmiş durumda. Emlak vergisi ödeme işlemleri belediyelerin belirlediği yöntemlerle yapılabilecek.

Emlak vergisi ödeme tarihleri ve oranları, 2025 yılı itibarıyla gayrimenkul sahipleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, "Emlak vergisi ne zaman ödenir, ne kadar kaç TL?" sorusu gündemde. Emlak vergisi, bu yıl ilk taksit olarak 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında ödenecek. İkinci taksit ise 1 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vergi oranları, gayrimenkul türüne göre değişiklik gösteriyor: Binalar için %0,1, arsa ve araziler için ise %0,3 oranı uygulanacak. Detaylar haberimizde...

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi yılda iki taksit olarak ödenir. İlk taksit için emlak vergisi ödeme tarihi mart, nisan ve mayıs ayları, ikinci taksit içinse kasım ayı olarak belirlenmiştir

EMLAK VERGİSİ ORNAI NE KADAR?

2025’te emlak vergisi ne kadar oldu? 2025 yılı emlak vergisi değerleri, 2024 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının (%43.93) yarısı olan %21.965 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacak. Yani geçen sene ödenen emlak vergileri bu oranda artırılarak 2025’te ödenecek tutarlar bulunabilir.

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