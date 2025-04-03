EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Emlak vergisi ne zaman ödenir, ne kadar kaç TL?

Emlak vergisi ödeme tarihleri ve oranları, 2025 yılı itibarıyla gayrimenkul sahipleri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni yılın başlamasıyla birlikte, "Emlak vergisi ne zaman ödenir, ne kadar kaç TL?" sorusu gündemde. Emlak vergisi, bu yıl ilk taksit olarak 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında ödenecek. İkinci taksit ise 1 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Vergi oranları, gayrimenkul türüne göre değişiklik gösteriyor: Binalar için %0,1, arsa ve araziler için ise %0,3 oranı uygulanacak. Detaylar haberimizde...