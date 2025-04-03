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Emekliye 3 aylık enflasyon zammı kesinleşti! Refah payı eklemesi olacak mı? En düşük emekli maaşı 14.469 TL olan...

Emekliye 3 aylık enflasyon zammı kesinleşti! Refah payı eklemesi olacak mı? En düşük emekli maaşı 14.469 TL olan...

12:003/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon oranını açıkladı. Bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra devlet memurlarının maaşlarında yapılacak olan 3 aylık artışları belirledi. Mart ayı enflasyon verisiyle birlikte emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı da netleşmiş oldu. 2025 Temmuz ayında ise emekli ve memur maaşlarında yeni bir zam uygulanacak. İşte Mart ayı enflasyon oranı, 3 aylık maaş artışı ve Temmuz zammıyla birlikte emekliler ve memurlar için maaş hesaplamalarına dair tüm detaylar.

TÜİK, mart ayı enflasyon oranını açıkladı ve bu veri, yaklaşık 4 milyon memur ile 16 milyon emeklinin maaş artışını doğrudan etkiledi. Mart ayı enflasyonuyla birlikte, 2025 yılı Temmuz ayında yapılacak zammın ilk göstergeleri şekillendi. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle, 2025 yılının ilk yarısındaki emekli maaşı ve memur zam oranları kesinleşecek. Bu gelişmeler, emekliler ve memurlar için maaş hesaplamalarını etkileyerek, alacakları zam oranlarını belirleyecek.

TÜİK, MART AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak mart ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 olurken, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.

3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 10,06 OLDU

Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Mart ayında ise yıllık enflasyon yüzde 39'un altına gerilerken aylık bazda ise artış yüzde 2,46 oldu. Bu hesaba göre 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 10,06 olarak hesaplandı.

3 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 3 aylık enflasyon oranı ve maaş zammı tablosu belli oldu.

3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,06

3 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,06

Memur enflasyon farkı: Yüzde 3,83

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

Memur zammı: Yüzde 9,02

Zamlı Emekli Maaşları Eski ve Yeni Tutarlar

10.000 TL - 11.005 TL

11.000 TL - 12.106 TL

12.000 TL - 13.207 TL

13.000 TL - 14.308 TL

14.000 TL - 15.409 TL

14.469 TL - 15.923 TL

15.000 TL - 16.508 TL

16.000 TL - 17.609 TL

17.000 TL - 18.710 TL

18.000 TL - 19.811 TL

19.000 TL - 20.912 TL

20.000 TL - 22.013 TL

21.000 TL - 23.114 TL

22.000 TL - 24.215 TL

23.000 TL - 25.316 TL

24.000 TL - 26.417 TL

25.000 TL - 27.518 TL

26.000 TL - 28.619 TL

27.000 TL - 29.720 TL

28.000 TL - 30.821 TL

29.000 TL - 31.922 TL

30.000 TL - 33.023 TL

31.000 TL - 34.124 TL

32.000 TL - 35.225 TL

33.000 TL - 36.326 TL

34.000 TL - 37.427 TL

35.000 TL - 38.528 TL

36.000 TL - 39.629 TL

37.000 TL - 40.730 TL

38.000 TL - 41.831 TL

39.000 TL - 42.932 TL

40.000 TL - 44.033 TL

Temmuz ayında açıklanacak yeni enflasyon verileriyle birlikte maaşlar tekrar güncellenecek.

#Emekli
#Emekli Maaş Zammı 2025
#enflasyon farkı

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