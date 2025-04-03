Emekliye 3 aylık enflasyon zammı kesinleşti! Refah payı eklemesi olacak mı? En düşük emekli maaşı 14.469 TL olan...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon oranını açıkladı. Bu veri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra devlet memurlarının maaşlarında yapılacak olan 3 aylık artışları belirledi. Mart ayı enflasyon verisiyle birlikte emekli maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı da netleşmiş oldu. 2025 Temmuz ayında ise emekli ve memur maaşlarında yeni bir zam uygulanacak. İşte Mart ayı enflasyon oranı, 3 aylık maaş artışı ve Temmuz zammıyla birlikte emekliler ve memurlar için maaş hesaplamalarına dair tüm detaylar.
TÜİK, mart ayı enflasyon oranını açıkladı ve bu veri, yaklaşık 4 milyon memur ile 16 milyon emeklinin maaş artışını doğrudan etkiledi. Mart ayı enflasyonuyla birlikte, 2025 yılı Temmuz ayında yapılacak zammın ilk göstergeleri şekillendi. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında açıklanacak enflasyon verileriyle, 2025 yılının ilk yarısındaki emekli maaşı ve memur zam oranları kesinleşecek. Bu gelişmeler, emekliler ve memurlar için maaş hesaplamalarını etkileyerek, alacakları zam oranlarını belirleyecek.
TÜİK, MART AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak mart ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,46 olurken, yıllık bazda yüzde 38,10 olarak gerçekleşti.
3 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 10,06 OLDU
Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27 olarak gerçekleşti. Mart ayında ise yıllık enflasyon yüzde 39'un altına gerilerken aylık bazda ise artış yüzde 2,46 oldu. Bu hesaba göre 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 10,06 olarak hesaplandı.
3 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR ZAMMI NE KADAR?
Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 3 aylık enflasyon oranı ve maaş zammı tablosu belli oldu.
3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,06
3 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,06
Memur enflasyon farkı: Yüzde 3,83
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5
Memur zammı: Yüzde 9,02
Zamlı Emekli Maaşları Eski ve Yeni Tutarlar
10.000 TL - 11.005 TL
11.000 TL - 12.106 TL
12.000 TL - 13.207 TL
13.000 TL - 14.308 TL
14.000 TL - 15.409 TL
14.469 TL - 15.923 TL
15.000 TL - 16.508 TL
16.000 TL - 17.609 TL
17.000 TL - 18.710 TL
18.000 TL - 19.811 TL
19.000 TL - 20.912 TL
20.000 TL - 22.013 TL
21.000 TL - 23.114 TL
22.000 TL - 24.215 TL
23.000 TL - 25.316 TL
24.000 TL - 26.417 TL
25.000 TL - 27.518 TL
26.000 TL - 28.619 TL
27.000 TL - 29.720 TL
28.000 TL - 30.821 TL
29.000 TL - 31.922 TL
30.000 TL - 33.023 TL
31.000 TL - 34.124 TL
32.000 TL - 35.225 TL
33.000 TL - 36.326 TL
34.000 TL - 37.427 TL
35.000 TL - 38.528 TL
36.000 TL - 39.629 TL
37.000 TL - 40.730 TL
38.000 TL - 41.831 TL
39.000 TL - 42.932 TL
40.000 TL - 44.033 TL
Temmuz ayında açıklanacak yeni enflasyon verileriyle birlikte maaşlar tekrar güncellenecek.