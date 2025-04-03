Macron'dan Trump'a 'vergi' tepkisi: Amerikalılar dünden daha fakir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı ve Avrupa Birliği'ne yüzde 20 gümrük vergisi öngören kararı, "acımasız ve dayanaksız" olarak niteledi. "ABD'liler dünden daha zayıf ve daha fakir hale gelecek" diyen Macron, misilleme yapacaklarını da belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün AB için açıkladığı gümrük vergilerinin ardından Fransız sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
"Uluslararası ticaret için bir şok"
Macron, Trump'ın gümrük vergilerini "acımasız ve dayanaksız" olarak nitelendirerek, bu adımın "uluslararası ticaret için bir şok" olduğunu ifade etti.
"Amerikalılar dünden daha fakir"
"Haklarımızı koruyacağız"
Avrupa'nın "sektör sektör" söz konusu vergilere karşılık vermesi gerektiğini vurgulayan Macron, ABD'nin bu "karşılıklı gümrük vergilerine" verilecek yanıtın, daha önce ABD'nin çelik ve alüminyum vergilerine yönelik misillemelerden çok daha "kitlesel" olacağını ifade etti.
Ne olmuştu?
ABD Başkanı Trump'ın dün açıkladığı yeni gümrük vergileri kapsamında en yüksek gümrük vergisi oranı yüzde 34 ile Çin ve yüzde 46 ile Vietnam'a uygulanacak.
AB'ye yüzde 20 gümrük vergisi getirilirken, Türkiye ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında yer aldı.