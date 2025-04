Neler olduğunu hep beraber göreceğiz. Yalnızca otomotiv sektöründe değil. Ancak en çok orada göreceğiz farkı. Harekete geçen bütün firmalar bunları duyuruyor şu anda. Ve daha önce böyle büyük bir hareketlik hiç görülmedi. Aynı zamanda çiftçilerimiz için de harekete geçtik. Dünyanın dört bir yanındaki anlaşmalarla çiftçilerimizi kurtaracağız. Kanada bize yüzde 250 ile yüzde 300 arasında bir gümrük vergisi uyguluyor. Ve ilk süt ithalatını çok düşük bir vergiden yapıyorlar. Ancak ondan hemen sonrasında yüzde 175'e çıkıyor. Kanada'nın vergisini düşündüğümüz zaman ilk başta yüzde 2 olarak gözüküyor. Ancak bizim ticaretimiz ilerledikçe bu vergi büyüyor. Ve şu anda hiç adil olmayan bir anlaşma içerisindeyiz. Kanada gibi ülkeler, bizim bir sürü iştirakimiz var başka ülkelerle birlikte. Meksika 300 milyar dolarlık bir ticaretimiz var. Kanada ile de 200 milyar dolara yakın bir ticaretimiz var. Biz neden bunu yapıyoruz diye düşündüğüm zaman da karşımıza çıkan bir cevap var. Kendiniz için çalışmanız gerek. Bu açıkların kapatılması gerek. Bu ticari açıkların. Ve üzerimizdeki bu borcun bir noktadan sonra tükenmesi gerekiyor. Avrupa Birliği Amerika'nın ithalatını engellemeye çalışıyor. Ve biz size her şeyi vermek istiyoruz. Arabalar vermek istiyoruz. Ancak sürekli anlaşmaları iptal ediyorlar. Avustralya'da harika insanlar ancak Amerika'dan et gelmesine engel oluyorlar. Oysa ki biz onlardan tonlarca et alıyoruz her sene. Onlar bizden et almak istemiyor çünkü kendi çiftçilerini korumak istiyorlar. Onları suçlayamam ama biz de aynı şeyi yapacağız. Bugün gece yarısında aynı uygulamayı biz de uygulamaya başlayacağız.