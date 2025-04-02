Beyaz Saray: 2 Nisan 2025 Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, karşılıklı gümrük vergilerine ilişkin gündemdeki soruları yanıtladı.





Leavitt, yarın uygulanmaya başlayacak karşılıklı gümrük tarifelerine atıf yaparak ABD'nin, bugüne kadar gümrük vergileri konusunda birçok ülke tarafından haksız şekilde vergilendirildiğini savundu.





ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesiyle bu durumun değiştiğini anlatan Leavitt, artık hangi ülke ABD'ye ne kadar gümrük vergisi koymuşsa o ülkeye o miktarda vergi uygulayacaklarını belirtti.





Leavitt, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Ülkemiz dünyanın en açık ekonomilerinden biri olmuştur ve en iyi tüketici tabanına sahibiz, ancak birçok yabancı ülkenin pazarı ihracatımıza kapalı. Bu gerçekten adaletsiz bir durumdur. Bu durum artık değişiyor" ifadelerini kullandı.





'Bu kadar basit'

"Yarından itibaren Amerikalıların soyulduğu günler geride kalacak" yorumunu yapan ABD'li sözcü, "Eğer ürününüzü Amerika'da üretiyorsanız, gümrük vergisi ödemezsiniz. Bu kadar basit" dedi.





Trump'ın bu politikası dolayısıyla şimdiden büyük firmaların gümrük vergisi ödememek için ABD'ye milyarlarca dolarlık yatırım açıkladığını ve bunların devam edeceğini ifade eden Leavitt, bu politikanın günün sonunda Amerikan halkının çıkarlarına hizmet edeceğini ve herkesin bundan memnun olacağını kaydetti.



