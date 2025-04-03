Cem Yiğit Üzümoğlu, 1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuş ve Hindistan ile Polonya'da fiziksel tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. 2018 yılında Salto, Kalp ve Evlat oyunlarında rol aldı. Rise of Empires: Ottoman dizisinde Fatih Sultan Mehmed olarak yer almıştır. İşte oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun hayatı ve biyografisi.
Cem Yiğit Üzümoğlu, 1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. Birçok tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncu 2018 yılında Troas ve Kalp oyunlarında rol almıştır. 2019 yılında ise İbrahim Çiçek'in yönettiği Evlat başlıklı oyunda rol aldı.
Televizyondaki ilk rolü, 2017 yılında Kanal D'de yayımlanan Adı Efsane dizisinde canlandırmış olduğu Hakan Şahin rolüdür. Dizi, 29 bölüm sürdü.
Hakan: Muhafız dizisinde Emir karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Netflix dizisi Rise of Empires: Ottoman dizisinde başrol olarak yer almıştır. İstanbul'un Fethi'ni anlatan belgesel türündeki dizide Fatih Sultan Mehmed olarak yer almıştır.
2021 yılında ise, Netflix filmi Kin'de başrol olarak Emre/Tuncay Kökdemir karakterini canlandırmıştır.
2023 yılında Loners In Wilderness başlıklı ilk fotoğraf sergisini Bina / Bant Mag. Havuz'da açtı. Sergide refleks makine ile çektiği 2000'e yakın fotoğrafın arasından seçtiği 46 siyah beyaz fotoğraf yer almaktadır. Televizyon kariyerine 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan "Adı Efsane" dizisindeki Hakan Şahin rolüyle başlamış, ardından Hakan: Muhafız"da Emir karakterini canlandırmıştır. 2020 ve 2022 yıllarında "Rise of Empires: Ottoman" adlı belgesel dizisinde Fatih Sultan Mehmet'i canlandırarak uluslararası alanda tanınmıştır. Sinema kariyerinde ise 2021 yapımı "Kin" filminde rol almış, 2022'de "Karanlık Gece" filminde Ali karakterini canlandırmıştır.