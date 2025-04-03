Cem Yiğit Üzümoğlu, 1 Mart 1994 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu. Hindistan ve Polonya'da fiziksel tiyatro üzerine çalışmalar yaptı. Birçok tiyatro oyununda yer aldı. Oyuncu 2018 yılında Troas ve Kalp oyunlarında rol almıştır. 2019 yılında ise İbrahim Çiçek'in yönettiği Evlat başlıklı oyunda rol aldı.