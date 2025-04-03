Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2025? Mazot gübre desteği ödeme tarihi ve günü

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği, tarımsal üretim maliyetlerini hafifletmek için kritik önem taşıyor. Mart ayına girilmesiyle birlikte üreticiler, destek ödemelerinin hesaplara yatacağı tarihi merak ediyor. 2025 yılı mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili güncel takvim ve detaylar açıklanacak. İşte destek ödemelerine dair son gelişmeler…
Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin üretim maliyetlerini hafifletmek amacıyla sağladığı mazot ve gübre desteğini her ay düzenli olarak hesaplara yatırıyor. 2025 yılı Mart ayı ödemeleri için üreticiler takvimi yakından takip ederken, destek kapsamında mazot maliyetinin yarısı, gübre maliyetinin ise dörtte biri devlet tarafından karşılanıyor. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte güncel gelişmeler…
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATAR?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.
Bu yılda ödemelerin mart ayının son haftalarında yatırılması bekleniyordu fakat ödemeler henüz yapılmadı.
Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin Ramazan Bayramı sonrasında yatırılması bekleniyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.
Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere toplam 149 lira, çeltik için 250 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 271 lira, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir için 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira, kütlü pamuk için 345 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 366 lira, patates, soya için 172 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 193 lira, yağlık ayçiçeği, kolza (kanola) için 121 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 142 lira, yem bitkileri için 94 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 115 lira, diğer ürünler için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği sağlanacak.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.
"Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir." ifadesine yer verildi.