Mazot gübre desteği ne zaman yatacak 2025? Mazot gübre desteği ödeme tarihi ve günü

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin üretim maliyetlerini hafifletmek amacıyla sağladığı mazot ve gübre desteğini her ay düzenli olarak hesaplara yatırıyor. 2025 yılı Mart ayı ödemeleri için üreticiler takvimi yakından takip ederken, destek kapsamında mazot maliyetinin yarısı, gübre maliyetinin ise dörtte biri devlet tarafından karşılanıyor. Peki, mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte güncel gelişmeler…

ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere toplam 149 lira, çeltik için 250 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 271 lira, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir için 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira, kütlü pamuk için 345 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 366 lira, patates, soya için 172 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 193 lira, yağlık ayçiçeği, kolza (kanola) için 121 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 142 lira, yem bitkileri için 94 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 115 lira, diğer ürünler için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği sağlanacak.