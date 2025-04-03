Bayram sonrası mesai saatleri merak edilen bir iş kolu da kargolar oldu. Paket gönderecek olan veya bekleyenler, bugün kargolar çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İşte 2 Nisan 2025 Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Trendyol kargo mesai saatleri...

KARGO ŞİRKETLERİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kargolar, Ramazan Bayramı öncesi yani Arefe günü dağıtım ve gönderi kabul işlemlerini gerçekleştirdi. 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde de bayram dolayısıyla faaliyetlerine ara verdi.

Ramazan Bayramı'nın ermesiyle 2 Nisan Çarşamba günü kargo firmaları yeniden mesaiye başlayacak.

PTT KARGO AÇIK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

PTT kargo bayram tatili boyunca (9 gün) kapalı olacak. Kamu çalışanları için söz konusu olan idari izin 7 Nisan günü noktalanıyor. Böylece PTT kargo da 7 Nisan 2025 Pazartesi çalışıyor olacak.

ARAS KARGO 2-6 NİSAN 2025 HAFTASI ÇALIŞIYOR MU?

Aras Kargo yaptığı yazılı açıklamasında 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren çağrı merkezinin saat 08.30'da, şubelerin ise saat 09.00 itibarıyla hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

YURTİÇİ KARGO 2-6 NİSAN 2025 HAFTASI ÇALIŞIYOR MU?

Yurtiçi Kargo yaptığı yazılı açıklamasında 2 Nisan Çarşamba gününden itibaren hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Yurtiçi Kargo çağrı merkezi saat 10.00 ile 20.00 arasında hizmet vermeye devam edecek.

MNG KARGO 2-6 NİSAN 2025 HAFTASI ÇALIŞIYOR MU?

MNG Kargo, yaptığı yazılı açıklamada 30-31 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı nedeniyle kapalı olacağını açıkladı.

KURYELER DAĞITIM YAPIYOR MU?

Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olmasından dolayı kargolar hizmet vermeyecek. Taşıma ve dağıtım süreçlerinde görev yapan, paketleri teslim eden veya sevkiyat işlemlerini yöneten lojistik sektöründeki çalışanlar kargo dağıtım işlemlerini 2 Nisan Çarşamba günü tamamlayacak.







