Dolar, euro, sterlin fiyatları son durum, Trump'ın tarife açıklamasının ardından yakından takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne hafif bir yükselişle başladı. 1 dolar ne kadar? Dolar, 37,93 liradan satılırken, Euro 41,52 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 3 Nisan 2025 güncel döviz kuru fiyatları...
DOLAR/TL NE KADAR?
Dolar alış- 37,9085 TL
Dolar satış- 37,9217 TL
EURO KAÇ TL EDİYOR?
Euro alış- 41,5908 TL
Euro satış- 41,6323 TL
STERLİN FİYATLARI
İngiliz Sterlini alış- 49,7195 TL
İngiliz Sterlini satış- 49,7827 TL
Dün piyasada doların satış fiyatı 37,92 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 41,07 lira olarak gerçekleşmişti.
Yeni güne başlarken her iki döviz kurunda da sınırlı bir artış gözlemlendi.