Dolar, euro, sterlin fiyatları son durum, Trump'ın tarife açıklamasının ardından yakından takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne hafif bir yükselişle başladı. 1 dolar ne kadar? Dolar, 37,93 liradan satılırken, Euro 41,52 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 3 Nisan 2025 güncel döviz kuru fiyatları...

1 /4 DOLAR/TL NE KADAR? Dolar alış- 37,9085 TL Dolar satış- 37,9217 TL

2 /4 EURO KAÇ TL EDİYOR? Euro alış- 41,5908 TL Euro satış- 41,6323 TL

3 /4 STERLİN FİYATLARI İngiliz Sterlini alış- 49,7195 TL İngiliz Sterlini satış- 49,7827 TL