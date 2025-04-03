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Dolar ve euro güne nasıl başladı? 3 Nisan 2025 güncel döviz kuru fiyatları

Dolar ve euro güne nasıl başladı? 3 Nisan 2025 güncel döviz kuru fiyatları

Tuğba Güner
12:563/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Dolar, euro, sterlin fiyatları son durum, Trump'ın tarife açıklamasının ardından yakından takip ediliyor. İstanbul serbest piyasada döviz kurları yeni güne hafif bir yükselişle başladı. 1 dolar ne kadar? Dolar, 37,93 liradan satılırken, Euro 41,52 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte 3 Nisan 2025 güncel döviz kuru fiyatları...

DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar alış- 37,9085 TL

Dolar satış- 37,9217 TL

EURO KAÇ TL EDİYOR?

Euro alış- 41,5908 TL

Euro satış- 41,6323 TL

STERLİN FİYATLARI

İngiliz Sterlini alış- 49,7195 TL

İngiliz Sterlini satış- 49,7827 TL

Dün piyasada doların satış fiyatı 37,92 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 41,07 lira olarak gerçekleşmişti.


Yeni güne başlarken her iki döviz kurunda da sınırlı bir artış gözlemlendi.

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