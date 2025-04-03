Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Göztepe ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.





İzmir ekibi 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti ve kupada yarı finale yükseldi.





Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 38, 79 ve 81. dakikada Romulo (3) kaydetti. Beşiktaş'ın tek golünü 30. dakikada Ernest Muçi attı.





Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç 36. dakikada bariz gol şansını engelleme gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





Bu sonucun ardından Göztepe yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. Yarı final müsabakaları, 22-23-24 Nisan tarihlerinde oynanacak.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR:

14' Ceza yayı sol tarafında topla buluşan Gedson Fernandes sert vurdu ancak savunmadan seken top havalanarak ceza sahası içi sol tarafına doğru yöneldi. Bu noktada topu kontrol eden Ernest Muci rakibini geçerek altıpas sol çaprazından vuruşunu yaptı ancak kaleci Arda Özçimen gole izin vermedi.

20' Savunma arkasına havadan gönderilen pasa hareketlenen Romulo Cardoso topu dizi ile kontrol ederek ceza sahasına girdi ve vole vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

30' Orta alandan gelişen atakta Rafa Silva'nın ara pası ile sol çaprazdan ceza sahasına giren Ernest Muci yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

Rafa Silva'dan harika pas!

Ernest Muçi çok sert vurdu ve golü buldu... (Dk.29)

🏆#Beşiktaş: 1 - #Göztepe: 0

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36' Juan rakibi Tayyip Talha Sanuç'un müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem Atilla Karaoğlan oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş 10 kişi!

38' Ceza yayı içerisinden kullanılan serbest vuruşta Romulo Cardoso yerden sol köşeye doğru çok sert vurdu ve top sol direğe çarparak filelere gitti: 1-1.

İKİNCİ YARI

51' Sol kanattan gelişen atakta İsmail Köybaşı ortasını uzak direğe doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Romulo Cardoso kafa vuruşunu yapıyor ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti.

68' Romulo Cardoso'nun pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Juan çok sert vurdu ancak kaleci Ersin Destanoğlu direğin de yardımı ile gole izin vermedi.

79' Romulo Cardoso, penatlı vuruşunda topu yerden sol köşeye nişanladı ve durumu 2-1'e getirdi.

81' Savunmadan ileri uca doğru gönderilen topa savunma arkasında hareketlenen Romulo Cardoso rakibi Emirhan'dan önce topu kontrol ederek ceza sahasına girdi ve kalecinin üzerinden aşırtma vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1.





BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Göztepe maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.









MAÇTAN NOTLAR:

MASUAKU'NUN 100'ÜNCÜ MAÇI

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, Göztepe ile oynanan kupa maçında siyah-beyazlı formayı 100'üncü kez giydi. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş Asbaşkan Murat Kılıç, tecrübeli sol beke plaket verdi. 31 yaşındaki Arthur Masuaku, siyah-beyazlı formayla 99 maçta 3 gol, 16 asist yaptı.





BAŞKAN ADALI CEZASI NEDENİYLE STADYUMDA YER ALMADI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray derbisi öncesinde yaptığı açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyet ve 1.5 milyon TL para cezası aldı. TFF, kararı siyah-beyazlı kulübe iletirken, henüz resmi olarak açıklamadı. Beşiktaş Kulübü de cezanın kendilerine iletildiğini, başkan Adalı'nın cezasının bugünden itibaren başlatıldığı için Göztepe maçını stadyumdan izleyemeyeceğini açıkladı.





VOLKAN KONAK UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde verdiği konser sırasında yaşadığı sağlık sorunları sonrasında hayatını kaybeden Volkan Konak, karşılaşma öncesinde unutulmadı. Mücadele öncesinde stadyumda Volkan Konak'ın şarkıları çalındı.





MUÇİ 7'NCİ GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ı Göztepe karşısında öne geçiren golü kaydeden Ernest Muçi bu sezonki 7. golünü kaydetti. Mücadelenin başında net bir fırsattan yararlanamayan ve topu üst direkten dönen Muçi, 30. dakikada Rafa Silva'nın orta sahadan şık pasına hareketlenerek kaleciyi avladı. Bu sezon kupadaki 2. golünü atan siyah-beyazlı oyuncu, ligde 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 gol sevinci yaşamıştı.





MASUAKU PENALTI YAPTIRDI

Beşiktaş formasıyla 100. maçına çıkan Arthur Masuaku 77. dakikada penaltıya sebep oldu.

Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Koray'ın kafayla kaleye gönderdiği topun eline temas etmesinin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada topun başına geçen Romulo meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımı 2-1 öne geçiren golü kaydetti.





ROMULO HAT-TRİCK YAPTI

Göztepe'nin golcü oyuncusu Romulo, üç gol atarak takımına turu getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında serbest vuruştan Göztepe'nin beraberlik golünü kaydeden Romulo, 79. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 2-1'e getirirken 2 dakika sonra savunmanın arkasına atılan topa hareketlenerek meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırtarak takımının 3. golünü filelere gönderdi.





EMİRHAN VE CHAMBERLAİN TARTIŞTI

Karşılaşmanın 60. dakikasında Emirhan Topçu ve Alex Oxlade Chamberlain arasında tartışma yaşandı. Siyah-beyazlı takımın yarı alanında kullanılan taç atışı öncesinde iki oyuncu birbirlerine el kol hareketi yaparken Paulista ve hakemin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.





ERSİN DESTANOĞLU'NA TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar maçın son bölümlerinde kaleci Ersin Destanoğlu'na tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, topla her buluşmasında Ersin Destanoğlu'nu yuhalayarak tepkilerini dile getirdi.





ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL SONUÇLARI







