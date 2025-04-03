Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verisini saat 10.00 itibarıyla duyurdu. Açıklanan rakamlarla birlikte 15,6 milyon emeklinin üç aylık enflasyon farkı netleşirken, temmuz zammı için hesaplamalar yeniden şekillendi. İşte olası zam senaryoları ve güncellenen emekli maaşı tablosu…
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verisini duyurdu. Açıklanan rakamlar, ocak-temmuz döneminde geçerli olacak emekli ve memur maaş zamları için belirleyici rol oynadı. Üç aylık enflasyon farkı netleşirken, temmuz zammına ilişkin hesaplamalar da şekillenmeye başladı. İşte kalem kalem yeni maaş hesaplamaları…
Emekliye 3 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte Yeni Maaşlar
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verisi, emeklilerin ocak-temmuz döneminde alacağı zam oranlarını doğrudan etkiledi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık enflasyon farkı yüzde 10,05 olarak hesaplandı. Ancak temmuzda kesinleşecek zam oranı için dört aylık veri daha bekleniyor.
En Düşük Emekli Maaşı Güncellendi
2024 yılının temmuz ayında 12.500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, ocak zammıyla birlikte 14.469 TL seviyesine çıkarılmıştı. Yeni dönem artışlarıyla birlikte en düşük maaşın nasıl şekilleneceği temmuz ayındaki enflasyon rakamlarına bağlı olacak.
Bayram İkramiyelerinde Fark Ödemesi Başladı
Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 3.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri, yapılan düzenleme ile 4.000 TL’ye yükseltildi. Ancak artış sonrası oluşan 1.000 TL’lik fark, 3 Nisan 2025 itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emekliler, belirlenen tarihlerde fark ödemelerini çekebilecek.
Enflasyon Beklentileri Maaşlara Nasıl Yansıyacak?
Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,87 seviyesindeydi. Bu rakam gerçekleşirse, yıllık enflasyon yüzde 38,66 olarak hesaplanacak. Şu ana kadar ortaya çıkan verilere göre;
Toplam Enflasyon Artışı: %10,50
Oluşan Enflasyon Farkı: %4,25
Toplu Sözleşme Zammı: %5
Toplam Zam Oranı: %9,47
Bu oranlar doğrultusunda temmuz ayında yapılacak zam hesaplamaları için referans oluşturacak ilk üç aylık veri şekillenmiş oldu.
Zamlı Emekli Maaşları Eski ve Yeni Tutarlar
10.000 TL - 11.005 TL
11.000 TL - 12.106 TL
12.000 TL - 13.207 TL
13.000 TL - 14.308 TL
14.000 TL - 15.409 TL
14.469 TL - 15.923 TL
15.000 TL - 16.508 TL
16.000 TL - 17.609 TL
17.000 TL - 18.710 TL
18.000 TL - 19.811 TL
19.000 TL - 20.912 TL
20.000 TL - 22.013 TL
21.000 TL - 23.114 TL
22.000 TL - 24.215 TL
23.000 TL - 25.316 TL
24.000 TL - 26.417 TL
25.000 TL - 27.518 TL
26.000 TL - 28.619 TL
27.000 TL - 29.720 TL
28.000 TL - 30.821 TL
29.000 TL - 31.922 TL
30.000 TL - 33.023 TL
31.000 TL - 34.124 TL
32.000 TL - 35.225 TL
33.000 TL - 36.326 TL
34.000 TL - 37.427 TL
35.000 TL - 38.528 TL
36.000 TL - 39.629 TL
37.000 TL - 40.730 TL
38.000 TL - 41.831 TL
39.000 TL - 42.932 TL
40.000 TL - 44.033 TL
Temmuz ayında açıklanacak yeni enflasyon verileriyle birlikte maaşlar tekrar güncellenecek.