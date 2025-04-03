Emekliye 3 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte Yeni Maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verisi, emeklilerin ocak-temmuz döneminde alacağı zam oranlarını doğrudan etkiledi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık enflasyon farkı yüzde 10,05 olarak hesaplandı. Ancak temmuzda kesinleşecek zam oranı için dört aylık veri daha bekleniyor.