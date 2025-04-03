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EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAM TABLOSU OLUŞTU! SSK, BAĞKUR emeklisi için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAM TABLOSU OLUŞTU! SSK, BAĞKUR emeklisi için 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

09:513/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verisini saat 10.00 itibarıyla duyurdu. Açıklanan rakamlarla birlikte 15,6 milyon emeklinin üç aylık enflasyon farkı netleşirken, temmuz zammı için hesaplamalar yeniden şekillendi. İşte olası zam senaryoları ve güncellenen emekli maaşı tablosu…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verisini duyurdu. Açıklanan rakamlar, ocak-temmuz döneminde geçerli olacak emekli ve memur maaş zamları için belirleyici rol oynadı. Üç aylık enflasyon farkı netleşirken, temmuz zammına ilişkin hesaplamalar da şekillenmeye başladı. İşte kalem kalem yeni maaş hesaplamaları…

Emekliye 3 Aylık Zam Oranı Netleşti: İşte Yeni Maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verisi, emeklilerin ocak-temmuz döneminde alacağı zam oranlarını doğrudan etkiledi. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç aylık enflasyon farkı yüzde 10,05 olarak hesaplandı. Ancak temmuzda kesinleşecek zam oranı için dört aylık veri daha bekleniyor.

En Düşük Emekli Maaşı Güncellendi

2024 yılının temmuz ayında 12.500 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, ocak zammıyla birlikte 14.469 TL seviyesine çıkarılmıştı. Yeni dönem artışlarıyla birlikte en düşük maaşın nasıl şekilleneceği temmuz ayındaki enflasyon rakamlarına bağlı olacak.

Bayram İkramiyelerinde Fark Ödemesi Başladı

Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere 3.000 TL olarak ödenen bayram ikramiyeleri, yapılan düzenleme ile 4.000 TL’ye yükseltildi. Ancak artış sonrası oluşan 1.000 TL’lik fark, 3 Nisan 2025 itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatmaya başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emekliler, belirlenen tarihlerde fark ödemelerini çekebilecek.

Enflasyon Beklentileri Maaşlara Nasıl Yansıyacak?

Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,87 seviyesindeydi. Bu rakam gerçekleşirse, yıllık enflasyon yüzde 38,66 olarak hesaplanacak. Şu ana kadar ortaya çıkan verilere göre;

Toplam Enflasyon Artışı: %10,50

Oluşan Enflasyon Farkı: %4,25

Toplu Sözleşme Zammı: %5

Toplam Zam Oranı: %9,47

Bu oranlar doğrultusunda temmuz ayında yapılacak zam hesaplamaları için referans oluşturacak ilk üç aylık veri şekillenmiş oldu.

Zamlı Emekli Maaşları Eski ve Yeni Tutarlar

10.000 TL - 11.005 TL

11.000 TL - 12.106 TL

12.000 TL - 13.207 TL

13.000 TL - 14.308 TL

14.000 TL - 15.409 TL

14.469 TL - 15.923 TL

15.000 TL - 16.508 TL

16.000 TL - 17.609 TL

17.000 TL - 18.710 TL

18.000 TL - 19.811 TL

19.000 TL - 20.912 TL

20.000 TL - 22.013 TL

21.000 TL - 23.114 TL

22.000 TL - 24.215 TL

23.000 TL - 25.316 TL

24.000 TL - 26.417 TL

25.000 TL - 27.518 TL

26.000 TL - 28.619 TL

27.000 TL - 29.720 TL

28.000 TL - 30.821 TL

29.000 TL - 31.922 TL

30.000 TL - 33.023 TL

31.000 TL - 34.124 TL

32.000 TL - 35.225 TL

33.000 TL - 36.326 TL

34.000 TL - 37.427 TL

35.000 TL - 38.528 TL

36.000 TL - 39.629 TL

37.000 TL - 40.730 TL

38.000 TL - 41.831 TL

39.000 TL - 42.932 TL

40.000 TL - 44.033 TL

Temmuz ayında açıklanacak yeni enflasyon verileriyle birlikte maaşlar tekrar güncellenecek.

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