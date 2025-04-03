Televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam geride kaldı! 2 Nisan 2025 Çarşamba günü yayınlanan programlar arasındaki reyting yarışı merak konusu oldu. Eğlence programlarından dizilere, spor müsabakalarından sinema filmlerine kadar birçok farklı içerik izleyiciyle buluştu. Peki dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte AB ve Total reyting sıralamasına dair detaylar…

2 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

2 Nisan 2025 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

1 Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV

2 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

3 Derbi Günü ATV

4 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

5 Esra Erol'da ATV

6 Survivor TV8

7 Leyla Hayat... Aşk... Adalet... (TKR) NOW

8 Güldür Güldür Show (TKR) SHOW TV

9 Atv Ana Haber ATV

10 Survivor Özet TV8

2 NİSAN 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması ATV

2 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW

3 Esra Erol'da ATV

4 Survivor TV8

5 Derbi Günü ATV

6 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

7 Atv Ana Haber ATV

8 Sahipsizler (TKR) STAR TV

9 Gelın KANAL 7

10 Kanal D Ana Haber KANAL D

11 Show Ana Haber SHOW TV

ÖZGÜR ÖZE DERBİYİ BOYKOT ETMİŞTİ: İZLEMEYİN

Özel, bugün de Turkuvaz Medya bünyesinde ATV'yi hedef alarak "Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin" ifadeleriyle skandal çağrı yapmıştı.

Özel: "ATV'nin elinde olmayan bir yerden radyo yayını varsa eğer onu açar dinleriz. Onun dışında Ben Fenerbahçeliyim biricik anneciğim Galatasaraylı ama biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını ATV'yi açıp izlemeyeceğiz." kullanmıştı.



