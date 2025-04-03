Geceye damgasını vuran Fenerbahçe-Galatasaray maçı 2-1'lik skor ile sarı-kırmızılı ekibin lehine sonuçlandı. Bu sonuç ile Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın golleri, Osimhen (2) ve Szymanski'den gelirken, derbide yaşanan gergin anlar ve kırmızı kartlar maç sonrasında çok konuşuldu. İşte Fenerbahçe Galatasaray kupa maçı özeti ve maçtan notlar.





DERBİDE GÜLEN TARAF GALATASARAY OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1'lik skor ile yenerek adını yarı finale yazdırdı. Derbi maçın özeti ATV'nin resmi Youtube kanalından yayınlandı. İşte derbinin geniş özeti.





Galatasaray kupada Fenerbahçe'yi 14. kez yendi





Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe ile oynadığı 27 derbide 14. galibiyetini kazandı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşılaştı.





Bu maçla birlikte iki takım kupada 27. kez kozlarını paylaştı. Derbiyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda rakibine karşı üstünlüğü sürdürdü. Aslan bu sonuçla sarı-lacivertlileri kupada 14. kez mağlup etti. Türkiye Kupası'nda geride kalan maçlarda Kanarya 4 defa yenerken, 10 mücadele de berabere sona erdi. Türkiye Kupası'nda yapılan 27 karşılaşmada Galatasaray 44 gol kaydederken, Fenerbahçe 30 golle karşılık verdi.

Galatasaray, derbi galibiyetini taraftarıyla kutladı





Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçe galibiyetini taraftarların olduğu tribüne giderek kutladı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla rakibini eledi ve yarı finale yükseldi. Maçın ardından sarı-kırmızılılar büyük coşku yaşadı. Futbolcular ve teknik ekip daha sonra deplasman tribününe giderek derbi galibiyetini marşlar söyleyerek birlikte kutladı. Müsabakada 2 gol kaydeden Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen de sahada takla atarak sevincini gösterdi.

Derbide kavga çıktı: 4 kırmızı kart çıktı





Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 90. dakikasında kavga çıkarken, 3 futbolcu ve bir yardımcı antrenör kırmızı kart gördü.





Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrılarak tur atlayan taraf oldu. Müsabakaya kavgalar da damga vurdu. Son dakikalarda Fenerbahçe yarı alanında Mert Müldür ile Victor Osimhen arasında tartışma yaşandı. Derbinin 90. dakikasında ise saha kenarı karıştı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz arasında kavga başlarken, yedek oyuncular ve teknik heyetin de dahil olmasıyla kavga saha içine yansıdı. Hakem Cihan Aydın, bu kavga nedeniyle oyunu durdurdu.



