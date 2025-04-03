Sağlık Ocağı ya da diğer adıyla Aile Hekimlikleri bugün açık mı sorusu, 3 Nisan Perşembe günü hastalıkları dolayısıyla kontrole gitmek isteyen ya da ilaç raporlarını uzatmak için uğramayı düşünen pek çok vatandaşın araştırdığı konu oluyor. Bayram tatilinin idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarılması dolayısıyla Sağlık Ocağı çalışma saatleri de merak konusu oldu. Peki, Sağlık Ocakları 3 Nisan Perşembe günü çalışıyor mu, açık mı?