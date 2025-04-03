Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkınca sağlık ocakları ve hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla bayram tatili süresi uzatılınca resmi devlet kurumları tatil ilan edilmişti. Poliklinik veya aile hekimi randevusu almak isteyenler bugün sağlık ocağı açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki 3 Nisan Perşembe günü hastaneler Aile Hekimliği çalışıyor mu, ne zaman açılacak?
Sağlık Ocağı ya da diğer adıyla Aile Hekimlikleri bugün açık mı sorusu, 3 Nisan Perşembe günü hastalıkları dolayısıyla kontrole gitmek isteyen ya da ilaç raporlarını uzatmak için uğramayı düşünen pek çok vatandaşın araştırdığı konu oluyor. Bayram tatilinin idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarılması dolayısıyla Sağlık Ocağı çalışma saatleri de merak konusu oldu. Peki, Sağlık Ocakları 3 Nisan Perşembe günü çalışıyor mu, açık mı?
SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI? 3 NİSAN 2025 ÇALIŞMA SAATLERİ
3 Nisan Perşembe günü Sağlık Ocağı çalışma saatleri belli oldu.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, 2-3-4 Nisan tarihleri arasında kamu çalışanları için idari izin uygulanacağı duyurusunu yaptı.
Bu nedenle, Sağlık Ocakları 3 Nisan'da kapalı olacak.
SAĞLIK OCAKLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Sağlık Ocakları, 7 Nisan Pazartesi günü itibariyle tekrar hizmet vermeye başlayacak. 2-4 Nisan tarihlerindeki kapalı dönemin ardından, vatandaşlar 7 Nisan'dan itibaren normal sağlık hizmetlerine erişebilecek.
HASTANELER BUGÜN AÇIK MI?
Hastaneler ve poliklinikler, 9 günlük bayram tatili boyunca kapalı kalacak ve normal muayene yapılmayacak.
Sağlık ocakları (aile hekimlikleri) da bayram süresince hizmet sunmayacak.
Polikliniklerde hasta kabulü, bayramın ardından 7 Nisan Pazartesi günü başlayacak.Hastanelerin acil bölümleri ise sürekli olarak açık oluyor.