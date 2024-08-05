BİM çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Zincir marketler arasında yer alan BİM kapanış saati market alış verişi yapacakların gündeminde. Peki BİM market kaçta açılıyor, akşam kapanış saati kaç? İşte BİM Çalışma Saatleri.
BİM, Türkiye'nin en yaygın market zincirlerinden biri olarak, uygun fiyatları ve geniş ürün yelpazesi ile milyonlarca kişiye hizmet veriyor. Peki, BİM'de neler bulabilirsiniz ve neden bu kadar tercih ediliyor? İşte BİM hakkında bilmeniz gerekenler:
BİM, Türkiye'nin en yaygın ve popüler market zincirlerinden biridir. Bu yazıda, BİM'in çalışma saatleri, dikkat edilmesi gerekenler ve faydalı bilgiler hakkında bilgi vereceğiz.
BİM kaçta açılıyor?
BİM marketleri, genellikle hafta içi ve hafta sonu fark etmeksizin saat 09:00'da açılıyor.
BİM kapanış saati
BİM market hafta içi ve hafta sonu Türkiye geneli kapanış saati 21:00'dır.
BİM cuma günü öğle kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor
BİM, cuma günleri cuma namazı saatlerinde kapalı olmaktadır. BİM, cuma namazı saatlerini, il ve ilçelere göre belirlemektedir. BİM, cuma namazı saatlerini, mağazalarının girişindeki tabelalarda ya da internet sitesinde duyurmaktadır. BİM, cuma namazı saatleri dışında, normal çalışma saatlerine devam etmektedir.
BİM aktüel ürünler kataloğu
BİM, her hafta çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla müşterilerine sunmaktadır. BİM’in aktüel ürünler kataloğu, her hafta BİM’in internet sitesinde ya da sosyal medya hesaplarında yayınlanmaktadır. BİM’in aktüel ürünleri, genellikle sınırlı sayıda getirilmektedir. Bu nedenle, bu ürünlere sahip olmak isteyen müşteriler, BİM’in açılış saatlerinde mağazaların önünde beklemektedir. BİM’in aktüel ürünleri, hem hafta içi hem de hafta sonu satışa sunulmaktadır.