BİM aktüel ürünler kataloğu

BİM, her hafta çeşitli ürünleri indirimli fiyatlarla müşterilerine sunmaktadır. BİM’in aktüel ürünler kataloğu, her hafta BİM’in internet sitesinde ya da sosyal medya hesaplarında yayınlanmaktadır. BİM’in aktüel ürünleri, genellikle sınırlı sayıda getirilmektedir. Bu nedenle, bu ürünlere sahip olmak isteyen müşteriler, BİM’in açılış saatlerinde mağazaların önünde beklemektedir. BİM’in aktüel ürünleri, hem hafta içi hem de hafta sonu satışa sunulmaktadır.