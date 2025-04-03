TÜİK Mart ayı enflasyonunu yüzde 2,46 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 38,10 oldu. Mart ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre nisan ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Nisan ayı kira artış tavanı yüzde 51,26 olarak hesaplandı. Milliyet’te yer alan habere göre, İstanbul’da ortalama satılık konut fiyatları metrekarede ortalama 47 bin TL seviyesinde. Geçen ay 46 bin TL seviyelerindeydi. İzmir’de ortalama satılık konut fiyatları metrekarede yaklaşık 40 bin TL seviyelerinde. Ankara’da satılık metrekare konut fiyatları 27 bin TL seviyelerinde. Geçen ay bu 26 bin TL seviyelerindeydi. İşte İstanbul Ankara ve İzmir'in en kârlı ilçeleri...