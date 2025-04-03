TÜİK verilerine göre Mart ayında enflasyon yüzde 38.10 oldu. Enflasyon verilerine göre kira artış oranı yeniden belirlendi. Buna göre, ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 51.26 oldu. Üç büyük şehirde en çok değer kazanan ilçeleri belli oldu. İşte İstanbul Ankara ve İzmir'in en kârlı ilçeleri...
TÜİK Mart ayı enflasyonunu yüzde 2,46 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 38,10 oldu. Mart ayı enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre nisan ayı için konut ve işyeri kiralarında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Nisan ayı kira artış tavanı yüzde 51,26 olarak hesaplandı. Milliyet’te yer alan habere göre, İstanbul’da ortalama satılık konut fiyatları metrekarede ortalama 47 bin TL seviyesinde. Geçen ay 46 bin TL seviyelerindeydi. İzmir’de ortalama satılık konut fiyatları metrekarede yaklaşık 40 bin TL seviyelerinde. Ankara’da satılık metrekare konut fiyatları 27 bin TL seviyelerinde. Geçen ay bu 26 bin TL seviyelerindeydi. İşte İstanbul Ankara ve İzmir'in en kârlı ilçeleri...
İSTANBUL’UN EN KARLI İLÇELERİ HANGİLERİ?
İstanbul’da en çok fiyatları artan ilçeler Kadıköy, Sancaktepe, Tuzla, Maltepe ve Pendik diyebiliriz. Burada artışlar son 1 yılda yüzde 40 seviyesinde oldu.
İSTANBUL’DA EN AZ DEĞERLENEN İLÇELER
En az değer kazanan ilçelere baktığımızda Gaziosmanpaşa, Fatih, Sarıyer, Avcılar ve Esenlerde yıllık artış yüzde 20’nin altında kaldı.
ANKARA’DA EN ÇOK VE EN AZ PRİM YAPAN YERLER
Ankara’da Bala, Sincan, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya yüzde 40’ın üzerinde değer kazanan yerler. Akyurt, Kızılcahamam, Polatlı, Elmadağ’da fiyat artışları yüzde 20 seviyesinde kaldı.
İZMİR’DE EN ÇOK VE EN AZ DEĞERLENEN İLÇELER
İzmir’de Karaburun, Aliağa, Kınık, Gaziemir, Buca’da fiyat artışları yüzde 40’a yaklaşırken, Bergama, Menderes, Güzelbahçe, Konak, Bayındır, yüzde 20 seviyesinde değerlenen yerler diyebiliriz.