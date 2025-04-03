Tüpraş temettü vereceğini açıklarken yatırımcılar temettü ödemelerinin hesaba geçeceği tarihi bekliyor. Pay başına brüt 15,2065948 TL, net 12,9256055 TL temettü dağıtımı yapılırken temettü ödemelerinin hesaba geçeceği tarih bekleniyor. Peki, 2025 Türkiye Petrol Rafinerleri A.Ş. (Tüpraş) temettü ödemeleri hesaplara yattı mı, bugün yatacak mı, ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı.
Tüpraş (TUPRS), 2025 yılı için yatırımcılarına toplam 12,92 TL temettü dağıtacağını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, temettü ödemeleri iki taksit halinde gerçekleştirilecek. İlk ödeme mart ayında yatırımcıların hesaplarına geçecek. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak ve hisse başına ne kadar ödeme gerçekleşecek?
TÜPRAŞ 2025 TEMETTÜ MİKTARI BELLİ OLDU
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.
Şubat ayında bilançosunu duyuran Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını da açıkladı.
2025 TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK?
Tüpraş, 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü ödeyecek. Bu da iki taksite bölünecek.
İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde 6,61 TL; ikinci taksit ise 30 Eylül 2025 tarihinde 6,30 TL olarak ödenecek.
TUPRAŞ TEMETTÜ NE ZAMAN HESABA GEÇER?
Tüpraş temettü ödemesinin ilk taksiti 28 Mart'ta 6,61 TL olarak ödenecek. Tüpraş'ın dağıtacağı temettüden faydalanmak için, hak kullanım tarihinden bir gün önce hisseye sahip olmak yeterli olacak. Nakit temettüler, hak kullanım tarihinden 2 işlem günü sonra otomatik olarak borsa hesabı olarak kullanılan hesaplara aktarılacak. Buna göre TUPRS 1. temettü ödemesi 3 Nisan 2025'te hesaba geçecek.
Temettü Nedir?
Temettü, bir şirketin ortaklarına yıllık bilanço esasına göre tespit edilen net karın oranında veya bunun için ayrılmış yedek akçelerden pay verilmesidir. Kar payının dağıtılmasına anonim şirketlerde genel kurul karar verir. Ana sözleşmeye eklenen bir maddeyle, bazı pay türlerine temettü ile ilgili olarak özel imtiyazlar tanınabilir. Bu koşullarda, kar dağıtımı sırasında bu özel imtiyazlar dikkate alınarak oranlar belirlenir.