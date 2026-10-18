Memurların 2027 fazla mesai ücreti ne kadar oldu? Yüzde 20 zam sonrası saatlik ödeme tutarları
Kamu kurumlarında görev yapan milyonlarca memur ve sözleşmeli personelin gözü kulağı TBMM'ye sunulan bütçe görüşmelerine çevrilmişken, 2027 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi ile memurların alacağı fazla çalışma (fazla mesai) saat ücretleri ve geçici görev harcırahı rakamları netlik kazandı. "Memur fazla mesai ücreti 2027'de ne kadar oldu, saatlik ödemelere yüzde kaç zam yapıldı?" sorularına yanıt arayan kamu çalışanları için yeni yıldaki saatlik fazla mesai ücreti yaklaşık yüzde 20 artışla 19 lira 85 kuruşa yükseltildi.
2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre memurların saatlik fazla mesai ücreti 16 lira 55 kuruştan 19 lira 85 kuruşa yükselecek. Kamu personeli için 6,3 trilyon liralık ödeme planlanırken şehit yakınları ve gazilere 30 milyar lira kaynak ayrılması öngörülüyor. Peki şoförlerin mesai ücreti ne kadar olacak? İşte memurların ocak ayı fazla mesai ücreti tutarları.
Memurların 2027 fazla çalışma ücretleri ve harcırah tutarları ne kadar?
Kamu çalışanlarının 2027 yılında alacağı fazla mesai ücretleri ve harcırah tutarları netleşti. Yeni düzenlemeyle devlet memurlarının saatlik fazla çalışma ücretine 3,30 TL zam yapılması öngörülüyor. Ancak ödenecek tutarlar, personelin görev yaptığı kuruma ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösterecek. 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 19 lira 85 kuruşa yükselecek.
2026 yılında 16 lira 55 kuruş olarak uygulanan saatlik ödeme, yeni yılda yaklaşık yüzde 20 artırılmış olacak. Bununla birlikte bazı kamu kurumlarında görev yapan personel için farklı saatlik ücretler ve aylık çalışma sınırları uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri dahil tüm personele, ayda 90 saati aşmamak üzere saat başına 21 lira 15 kuruş fazla mesai ücreti verilecek. Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan şoförler için ise aylık fazla mesai sınırı 60 saat olacak. Bu personelin 2026 yılında 17 lira 60 kuruş olan saatlik fazla çalışma ücreti, 2027 yılında 21 lira 15 kuruşa çıkacak.
Üst düzey kamu yöneticileriyle birlikte görev yapan personelin saatlik fazla mesai ücreti de 21 lira 15 kuruş olarak uygulanacak. Düzenleme kapsamında kurul başkanları, genel müdürler ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanları, valiler, rektörler ile büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel bulunuyor. Ayrıca general ve amiral rütbesini taşımak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birim yöneticileriyle çalışan personel de kapsamda yer alıyor. Bu personele ayda 90 saati aşmamak ve her makam için aylık toplam 450 saat sınırına uyulmak kaydıyla ödeme yapılacak.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda çalışan personel için de fazla mesai ücretleri belirlendi. Yaptıkları fazla çalışma karşılığında izin kullanma imkânı bulunmayan personele, ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 19 lira 85 kuruş ek ödeme yapılacak. Düzenlemede en dikkat çekici tutarlardan biri, Milli Eğitim Bakanlığının belirli kurumlarında görev yapan idari personel için öngörüldü. Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde bulunan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında çalışan MEB idari personeline, yasal çalışma saatleri dışında fiilen yaptıkları fazla çalışma karşılığında saat başına 33 lira 85 kuruş ödenecek. Bu personel için aylık fazla mesai sınırı 100 saat olacak.
2027 ödenecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları ne kadar?
2027 yılı bütçe teklifiyle Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da yeniden belirlendi. TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı için 2026 yılında 925 lira olan yurt içi gündelik tutarı, 2027 yılında 1260 liraya yükselecek. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve TBMM Genel Sekreteri için ise gündelik tutarı 900 liradan 1230 liraya çıkacak. Aynı tutar; orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri Başkanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Kamu Başdenetçisi için de geçerli olacak.
Ek göstergesi 8 bin ve üzerinde olan kadrolarda görev yapan memurların yurt içi gündelik tutarı 1210 liraya yükselirken en alt kademedeki memurlara 1160 lira ödenecek. 2027 yılı için öngörülen yurt içi gündelik tutarları ise görev ve kadro durumuna göre 1160 lira ile 1260 lira arasında değişecek.