BKUBTS sınavı ne zaman başlayacak kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak?
ÖSYM sınav takvimine göre, bugün Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı gerçekleştirilecek. 2026-BKUBTS, 8 ilde 9 sınav merkezinde pazar günü düzenlenecek. Sınav için 29 bina ve 312 salon kullanılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki 2026 BKUBTS sınavı saat kaçta bitecek, sınavda kaç soru sorulacak? İşte detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, bugün Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (2026-BKUBTS) sınavı yapılacak.
BKUBTS sınavı saat kaçta başlayacak, kaç soru sorulacak, sınav süresi kaç dakika?
2026-BKUBTS sınavı saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan test uygulanacak, 75 dakika cevaplama süresi verilecek.
Saat 11.30'da sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri sınava katılabilecek.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, BKUBTS'ye 9 bin 743 aday başvurdu. 53 engelli aday sınavlara katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulması uygulamasından iki sınavda toplam 123 aday yararlandı. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil 1615 kişi görev alacak. Sınavlarda görev alacaklara kolaylıklar, tüm adaylara başarılar dilerim." ifadesini kullandı.