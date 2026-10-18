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İŞKUR KPSS Şartı Aramadan 230 Bin TL Maaşla Yapay Zeka Ve Bilişim Uzmanı Alacak! Başvurular Ne Zaman Ve Nasıl Yapılacak?

İŞKUR KPSS Şartı Aramadan 230 Bin TL Maaşla Yapay Zeka Ve Bilişim Uzmanı Alacak! Başvurular Ne Zaman Ve Nasıl Yapılacak?

10:54, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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İŞKUR KPSS Şartı Aramadan 230 Bin TL Maaşla Yapay Zeka Ve Bilişim Uzmanı Alacak! Başvurular Ne Zaman Ve Nasıl Yapılacak?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü, bilgi işlem altyapısını güçlendirmek ve dijital dönüşüm projelerini hızlandırmak amacıyla aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar varan, yaklaşık 230 bin TL’ye ulaşan maaş imkanıyla sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR tarafından yayımlanan resmi ilana göre, bünyesine katacağı 2 yapay zeka uzmanı ile birlikte yazılım, siber güvenlik, sistem yönetimi ve iş zekası alanlarında toplam 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek. Peki Türkiye İş Kurumu sözleşmeli personel alım başvuru şartları nedir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Alım, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerine ilişkin yönetmelik kapsamında yapılacak. KPSS puanı olmayan adaylar da başvurabilecek. Atama, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre yapılacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Alım, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ve büyük ölçekli bilgi işlem birimlerine ilişkin yönetmelik kapsamında yapılacak. KPSS puanı olmayan adaylar da başvurabilecek. Atama, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre yapılacak.

İlandaki en yüksek ücret grubu olan A grubunda, tavan ücretin 4 katına kadar ödeme yapılacak 1 Kıdemli Sistem Uzmanı ve 1 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı alınacak. B grubunda tavanın 3 katına kadar ücretle 4 kadro var. Bunlar Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı, Kıdemli İş Zekası Uzmanı ve Kıdemli Front End Web Yazılım Uzmanı pozisyonları. Her birine 1 kişi alınacak. C grubunda ise 5 kişilik alım yapılacak. 1 Ağ ve Güvenlik Uzmanı tavanın 2 katı, 1 Yapay Zeka Uzmanı ile 3 Yazılım Uzmanı tavanın 2 katına kadar ücretle çalışacak.

İlandaki en yüksek ücret grubu olan A grubunda, tavan ücretin 4 katına kadar ödeme yapılacak 1 Kıdemli Sistem Uzmanı ve 1 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı alınacak. B grubunda tavanın 3 katına kadar ücretle 4 kadro var. Bunlar Kıdemli Ağ ve Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı, Kıdemli İş Zekası Uzmanı ve Kıdemli Front End Web Yazılım Uzmanı pozisyonları. Her birine 1 kişi alınacak. C grubunda ise 5 kişilik alım yapılacak. 1 Ağ ve Güvenlik Uzmanı tavanın 2 katı, 1 Yapay Zeka Uzmanı ile 3 Yazılım Uzmanı tavanın 2 katına kadar ücretle çalışacak.

Sözleşmeli bilişim personeline ne kadar maaş ödenecek?

Ücret, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin ücret tavanı ile pozisyonun katsayısının çarpılmasıyla bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının 1 Temmuz-31 Aralık 2026 dönemi için yayımladığı genelgede Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'daki ücret tavanı 76.873,55 TL olarak belirlendi.

Sözleşmeli bilişim personeline ne kadar maaş ödenecek?Ücret, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelin ücret tavanı ile pozisyonun katsayısının çarpılmasıyla bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının 1 Temmuz-31 Aralık 2026 dönemi için yayımladığı genelgede Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'daki ücret tavanı 76.873,55 TL olarak belirlendi.

Bu tutara göre brüt ücret üst sınırı C grubunda 153.747,10 TL, B grubunda 230.620,65 TL, A grubunda ise 307.494,20 TL oluyor. İlana göre İŞKUR, tavanın altında bir ücretle sözleşme yapma yetkisine sahip. Bu nedenle rakamlar kesin maaşı değil, ödenebilecek en yüksek brüt tutarı gösteriyor.

Bu tutara göre brüt ücret üst sınırı C grubunda 153.747,10 TL, B grubunda 230.620,65 TL, A grubunda ise 307.494,20 TL oluyor. İlana göre İŞKUR, tavanın altında bir ücretle sözleşme yapma yetkisine sahip. Bu nedenle rakamlar kesin maaşı değil, ödenebilecek en yüksek brüt tutarı gösteriyor.

Türkiye İş Kurumu sözleşmeli personel alım başvuru şartları nedir?

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Bilgisayar, Yazılım, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisliği mezunları A, B ve C grubundaki tüm pozisyonlara başvurabilecek. Mesleki deneyim süresi ücret grubuna göre değişiyor. Tavanın 2 katına kadar ücret alınacak kadrolar için en az 3 yıl, 3 katına kadar olanlar için en az 5 yıl, 4 katına kadar olanlar için en az 7 yıl deneyim isteniyor. Bu sürelerde yalnızca lisans mezuniyetinden sonraki hizmetler sayılacak.

Türkiye İş Kurumu sözleşmeli personel alım başvuru şartları nedir?Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları taşıması gerekiyor. Bilgisayar, Yazılım, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisliği mezunları A, B ve C grubundaki tüm pozisyonlara başvurabilecek. Mesleki deneyim süresi ücret grubuna göre değişiyor. Tavanın 2 katına kadar ücret alınacak kadrolar için en az 3 yıl, 3 katına kadar olanlar için en az 5 yıl, 4 katına kadar olanlar için en az 7 yıl deneyim isteniyor. Bu sürelerde yalnızca lisans mezuniyetinden sonraki hizmetler sayılacak.

Türkiye İş Kurumu sözleşmeli personel alım başvurusu ne zaman?

Başvurular 26 Ekim 2026 saat 10.00'da başlayıp 8 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular e-Devlet'teki "Türkiye İş Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden yapılacak. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Mesleki deneyim belgelerinin ilgili yönetici veya insan kaynakları birimince ıslak imzalı onaylanması ve onaylayan kişinin telefon, e-posta ve adres bilgilerini içermesi gerekiyor. Özel sektör deneyimi için e-Devlet'ten barkodlu SGK hizmet dökümü istenecek. Sınav, İŞKUR Genel Müdürlüğünün Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle/Ankara adresindeki hizmet binasında yapılacak.

Türkiye İş Kurumu sözleşmeli personel alım başvurusu ne zaman?Başvurular 26 Ekim 2026 saat 10.00'da başlayıp 8 Kasım 2026 saat 23.59'da sona erecek. Başvurular e-Devlet'teki "Türkiye İş Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden yapılacak. Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Mesleki deneyim belgelerinin ilgili yönetici veya insan kaynakları birimince ıslak imzalı onaylanması ve onaylayan kişinin telefon, e-posta ve adres bilgilerini içermesi gerekiyor. Özel sektör deneyimi için e-Devlet'ten barkodlu SGK hizmet dökümü istenecek. Sınav, İŞKUR Genel Müdürlüğünün Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 42 Yenimahalle/Ankara adresindeki hizmet binasında yapılacak.
Başlıklar :İŞKURİŞKUR yapay zeka uzmanıİŞKUR iş ilanı
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