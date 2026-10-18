İŞKUR KPSS Şartı Aramadan 230 Bin TL Maaşla Yapay Zeka Ve Bilişim Uzmanı Alacak! Başvurular Ne Zaman Ve Nasıl Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı 2026 başvuruları başladı mı? ÖSYM tercih kılavuzu, başvuru ekranı, hastanelere alım yapılacak kadrolar ve branş bazında kontenjanlar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hastaneler ve sağlık kuruluşlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilmesi planlanan 2026 yılı Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı süreci, atama bekleyen hemşire, ebe, sağlık teknikeri, doktor ve destek personeli adayları tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. "Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ÖSYM tercih kılavuzu yayımlandı mı, kadro branş dağılımı ve kontenjanlar belli oldu mu?" sorularına yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı yeni sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2026/2 KPSS atama takvimi, kadro ve branş dağılımı, KPSS şartı, sözleşmeli personel (4/B) kontenjanları ve İŞKUR üzerinden yapılacak işçi alımının detayları merak konusu oldu. İşte Sağlık Bakanlığı hastanelere yeni personel alımı ile kadro, kontenjan, branş dağılımı, ÖSYM başvuru kılavuzu sözleşmeli personel-işçi alımına ilişkin detaylar.