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Meteorolojik uyarı yapılan iller: 6 ilde şiddetli sağanak alarmı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteorolojik uyarı yapılan iller: 6 ilde şiddetli sağanak alarmı! Bugün hava nasıl olacak?

08:47, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 08:50, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Meteorolojik uyarı yapılan iller: 6 ilde şiddetli sağanak alarmı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'deki 6 il için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce turuncu kodla uyarılırken 12 il için sarı kodlu alarm verildi. İşte 18 Ekim Pazar Meteorolojik hava durumu tahmini raporu verileri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak dışında) ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak dışında) ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ekim tarihli uyarı haritasına göre 6 il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Turuncu kodlu uyarı verilen iller:

- Kastamonu

- Sinop

- Zonguldak

- Bartın

- Düzce

-Sakarya

Turuncu kod, tehlikeli meteorolojik olay beklendiğini ifade ederken vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ekim tarihli uyarı haritasına göre 6 il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı verilen iller:

- Amasya

- Bolu

- Çankırı

- Çorum

- Hakkari

- Ordu

- Samsun

- Siirt

- Tokat

- Van

- Şırnak

- Karabük.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ekim tarihli uyarı haritasına göre 6 il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.Turuncu kodlu uyarı verilen iller:- Kastamonu- Sinop- Zonguldak- Bartın- Düzce-SakaryaTuruncu kod, tehlikeli meteorolojik olay beklendiğini ifade ederken vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ekim tarihli uyarı haritasına göre 6 il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.Sarı kodlu uyarı verilen iller:- Amasya- Bolu- Çankırı- Çorum- Hakkari- Ordu- Samsun- Siirt- Tokat- Van- Şırnak- Karabük.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluÇANAKKALE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı&nbsp;İSTANBUL °C, 17°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu.

Ege Bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 18°C

Parçalı bulutlu.



Ege Bölgesi hava durumuParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 14°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 18°CParçalı bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 18°CParçalı bulutlu.


Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

ADANA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.


İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu.


Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.&nbsp;ADANA °C, 26°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 24°CParçalı bulutluBURDUR °C, 17°CParçalı bulutluHATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.&nbsp;ANKARA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı&nbsp;ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı bulutluKONYA °C, 15°CParçalı bulutluNEVŞEHİR °C, 15°CParçalı bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa), batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz Bölgesi hava durumuParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa), batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı&nbsp;KASTAMONU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı&nbsp;SİNOP °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı&nbsp;ZONGULDAK °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumuParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 20°CParçalı ve çok bulutluRİZE °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı&nbsp;SAMSUN °C, 23°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. 

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

MALATYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

VAN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 

MARDİN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.&nbsp;ERZURUM °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı&nbsp;KARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı&nbsp;MALATYA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı&nbsp;VAN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı&nbsp;Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı&nbsp;MARDİN °C, 24°CParçalı ve çok bulutluSİİRT °C, 25°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu.
Başlıklar :meteorolojimeteoroloji hava durumuİstanbul hava durumuAnkara hava durumuİzmir hava durumu
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