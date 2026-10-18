Meteorolojik uyarı yapılan iller: 6 ilde şiddetli sağanak alarmı! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'deki 6 il için kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısı yapıldı. Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Düzce turuncu kodla uyarılırken 12 il için sarı kodlu alarm verildi. İşte 18 Ekim Pazar Meteorolojik hava durumu tahmini raporu verileri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak dışında) ile Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ekim tarihli uyarı haritasına göre 6 il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Turuncu kodlu uyarı verilen iller:
- Kastamonu
- Sinop
- Zonguldak
- Bartın
- Düzce
-Sakarya
Turuncu kod, tehlikeli meteorolojik olay beklendiğini ifade ederken vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Ekim tarihli uyarı haritasına göre 6 il için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Sarı kodlu uyarı verilen iller:
- Amasya
- Bolu
- Çankırı
- Çorum
- Hakkari
- Ordu
- Samsun
- Siirt
- Tokat
- Van
- Şırnak
- Karabük.
Marmara Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu.
Ege Bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı bulutlu.
Akdeniz Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İç Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu.
Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa), batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava durumu
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu nasıl?
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava durumu bugün nasıl olacak?
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu.