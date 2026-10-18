Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kademeli Emeklilik 2027'de Çıkarsa Kim, Kaç Yaşında Emekli Olacak? İşte 2026 Giriş Yılına Göre Yaş ve Prim Tablosu!

Kademeli Emeklilik 2027'de Çıkarsa Kim, Kaç Yaşında Emekli Olacak? İşte 2026 Giriş Yılına Göre Yaş ve Prim Tablosu!

08:38, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 08:38, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kademeli Emeklilik 2027'de Çıkarsa Kim, Kaç Yaşında Emekli Olacak? İşte 2026 Giriş Yılına Göre Yaş ve Prim Tablosu!

8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan ve EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar için kademeli emeklilik modeli, sigorta başlangıç yılına bağlı olarak kademeli bir yaş ve prim düzenlemesi öngörüyor. Mevcut mevzuata göre 2000-2008 yılları arasında işe başlayan kadınlar 58 yaş ve 7000 prim günü, erkekler ise 60 yaş ve 7000 prim günü şartına tabi bulunurken; kamuoyunda ve TBMM gündeminde tartışılan kademeli emeklilik taslağı yasalaştığı takdirde, 2000 sonrası sigortalılara başlangıç tarihlerine göre yaş ve prim avantajı sunarak emeklilik hakkını kademeli olarak erkene çekmeyi amaçlıyor. EMADDER'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde gerçekleştirdiği görüşmeler ve siyasi partilerden peş peşe gelen kademeli emeklilik açıklamaları, beklentileri yeniden artırdı. Uzmanlardan ise düzenlemenin kapsamı ve hayata geçirilme ihtimaline ilişkin farklı değerlendirmeler geliyor. Peki Kademeli Emeklilik son durum: 2027’de Meclis'e gelir mi?

EYT düzenlemesinin ardından 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan çalışanlar, kademeli emeklilik beklentisini koruyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yöneticilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde yürüttüğü temaslar ve siyasi partilerin konuyu TBMM gündemine taşıyan teklifleri süreci hareketlendirmiş durumda. Her ne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mevcut emeklilik sisteminde şu aşamada bir değişiklik planlanmadığı vurgulansa da, sosyal güvenlik uzmanları kamuoyu baskısı ve muhtemel seçim takvimi doğrultusunda konunun 2027 yılında yasal bir zemine taşınabileceğini öngörüyor. Halihazırda yasalaşmış veya Resmi Gazete'de yayımlanmış bir düzenleme bulunmazken, TBMM'deki komisyon süreçleri ile hükümet ve muhalefet kanadından gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.  

EYT düzenlemesinin ardından 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan çalışanlar, kademeli emeklilik beklentisini koruyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yöneticilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde yürüttüğü temaslar ve siyasi partilerin konuyu TBMM gündemine taşıyan teklifleri süreci hareketlendirmiş durumda. Her ne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mevcut emeklilik sisteminde şu aşamada bir değişiklik planlanmadığı vurgulansa da, sosyal güvenlik uzmanları kamuoyu baskısı ve muhtemel seçim takvimi doğrultusunda konunun 2027 yılında yasal bir zemine taşınabileceğini öngörüyor. Halihazırda yasalaşmış veya Resmi Gazete'de yayımlanmış bir düzenleme bulunmazken, TBMM'deki komisyon süreçleri ile hükümet ve muhalefet kanadından gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.&nbsp;&nbsp;

Milyonlarca vatandaşın gündeminde kademeli emeklilik düzenlemesi yer alıyor. Özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar, EYT düzenlemesinin ardından kendileri için de yeni bir emeklilik formülü oluşturulmasını bekliyor.

Milyonlarca vatandaşın gündeminde kademeli emeklilik düzenlemesi yer alıyor. Özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar, EYT düzenlemesinin ardından kendileri için de yeni bir emeklilik formülü oluşturulmasını bekliyor.

Kademeli emeklilik 2027’de çıkacak mı?

Kademeli emeklilik beklentisi yeniden gündemde. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuya dair değerlendirme yapan SGK Uzmanı Ersin Bayav, düzenlemenin 2027'de hayata geçebileceğine ilişkin beklentisini paylaştı.

Kademeli emeklilik 2027’de çıkacak mı?Kademeli emeklilik beklentisi yeniden gündemde. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuya dair değerlendirme yapan SGK Uzmanı Ersin Bayav, düzenlemenin 2027'de hayata geçebileceğine ilişkin beklentisini paylaştı.

Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Ersin Bayav, beklenti içindeki çalışanlar için 2027 yılını işaret etti. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini belirten Bayav, bu adımla birlikte 1999-2008 yılları arasında işe başlayan yüz binlerce vatandaşın sisteme aşamalı olarak dahil edilebileceğini kaydetti.

Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Ersin Bayav, beklenti içindeki çalışanlar için 2027 yılını işaret etti. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini belirten Bayav, bu adımla birlikte 1999-2008 yılları arasında işe başlayan yüz binlerce vatandaşın sisteme aşamalı olarak dahil edilebileceğini kaydetti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise, kademeli emekliliğe dair 2027 beklentisini paylaştı. Özgür Erdursun siyasette ya da ekonomide büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde 2027 yılında kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkmasını beklemediğini kaydetti.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise, kademeli emekliliğe dair 2027 beklentisini paylaştı. Özgür Erdursun siyasette ya da ekonomide büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde 2027 yılında kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkmasını beklemediğini kaydetti.


Kademeli emeklilik Meclis’e gelecek mi?

Kademeli emeklilik konusunda bir diğer önemli gelişme ise siyasi kanattan geldi. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici tarafından yapılan açıklamalarda, bu düzenlemenin yasal zemine oturtulması için geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Meclis’te temsil edilen ve edilmeyen tüm siyasi partilerle görüşmeler yapılarak ortak bir kanun teklifinin hazırlanmasının planlandığı belirtildi.


Kademeli emeklilik Meclis’e gelecek mi?Kademeli emeklilik konusunda bir diğer önemli gelişme ise siyasi kanattan geldi. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici tarafından yapılan açıklamalarda, bu düzenlemenin yasal zemine oturtulması için geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Meclis’te temsil edilen ve edilmeyen tüm siyasi partilerle görüşmeler yapılarak ortak bir kanun teklifinin hazırlanmasının planlandığı belirtildi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin bir haber sitesine açıklamalarda bulundu. Destici açıklamasında, "4, 5, 6, 7 puanlar. Dolayısıyla da ortada büyük bir mağduriyet var. Biz parti olarak ilk günden itibaren kademeli emeklilik konusundaki bu adaletsizliği dile getirdik.

Mağduriyetin giderilmesini istedik ve bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem kanun teklifi verdik. Meclis açıldıktan sonra ilk işlerimizden bir tanesi Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan siyasi partilerle bir araya gelerek bir kanun teklifi, ortak bir kanun teklifi verilmesi hususunda girişimlerde bulunacağız." ifadelerini kullandı. Kademeli emeklilik düzenlemesine dair çalışmalarının olduğunu ve Meclis'e taşıyacaklarını ifade eden Destici, "Ama elbette ki bunu Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşeceğiz. İnşallah bunun da çözümü noktasında BBP olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan kademeli emeklilik kanun teklifi TBMM'ye sunulmuştu. Teklifte, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlara kademeli emeklilik hakkı tanınmasını öngörmekte.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin bir haber sitesine açıklamalarda bulundu. Destici açıklamasında, "4, 5, 6, 7 puanlar. Dolayısıyla da ortada büyük bir mağduriyet var. Biz parti olarak ilk günden itibaren kademeli emeklilik konusundaki bu adaletsizliği dile getirdik.Mağduriyetin giderilmesini istedik ve bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem kanun teklifi verdik. Meclis açıldıktan sonra ilk işlerimizden bir tanesi Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan siyasi partilerle bir araya gelerek bir kanun teklifi, ortak bir kanun teklifi verilmesi hususunda girişimlerde bulunacağız." ifadelerini kullandı. Kademeli emeklilik düzenlemesine dair çalışmalarının olduğunu ve Meclis'e taşıyacaklarını ifade eden Destici, "Ama elbette ki bunu Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşeceğiz. İnşallah bunun da çözümü noktasında BBP olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan kademeli emeklilik kanun teklifi TBMM'ye sunulmuştu. Teklifte, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlara kademeli emeklilik hakkı tanınmasını öngörmekte.
Başlıklar :Kademeli emeklilikKademeli emeklilik son dakikaKademeli emeklilik tablosu
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026