Kademeli Emeklilik 2027'de Çıkarsa Kim, Kaç Yaşında Emekli Olacak? İşte 2026 Giriş Yılına Göre Yaş ve Prim Tablosu!
8 Eylül 1999 sonrasında ilk kez sigortalı olan ve EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar için kademeli emeklilik modeli, sigorta başlangıç yılına bağlı olarak kademeli bir yaş ve prim düzenlemesi öngörüyor. Mevcut mevzuata göre 2000-2008 yılları arasında işe başlayan kadınlar 58 yaş ve 7000 prim günü, erkekler ise 60 yaş ve 7000 prim günü şartına tabi bulunurken; kamuoyunda ve TBMM gündeminde tartışılan kademeli emeklilik taslağı yasalaştığı takdirde, 2000 sonrası sigortalılara başlangıç tarihlerine göre yaş ve prim avantajı sunarak emeklilik hakkını kademeli olarak erkene çekmeyi amaçlıyor. EMADDER'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde gerçekleştirdiği görüşmeler ve siyasi partilerden peş peşe gelen kademeli emeklilik açıklamaları, beklentileri yeniden artırdı. Uzmanlardan ise düzenlemenin kapsamı ve hayata geçirilme ihtimaline ilişkin farklı değerlendirmeler geliyor. Peki Kademeli Emeklilik son durum: 2027’de Meclis'e gelir mi?
EYT düzenlemesinin ardından 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan çalışanlar, kademeli emeklilik beklentisini koruyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yöneticilerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde yürüttüğü temaslar ve siyasi partilerin konuyu TBMM gündemine taşıyan teklifleri süreci hareketlendirmiş durumda. Her ne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mevcut emeklilik sisteminde şu aşamada bir değişiklik planlanmadığı vurgulansa da, sosyal güvenlik uzmanları kamuoyu baskısı ve muhtemel seçim takvimi doğrultusunda konunun 2027 yılında yasal bir zemine taşınabileceğini öngörüyor. Halihazırda yasalaşmış veya Resmi Gazete'de yayımlanmış bir düzenleme bulunmazken, TBMM'deki komisyon süreçleri ile hükümet ve muhalefet kanadından gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.
Milyonlarca vatandaşın gündeminde kademeli emeklilik düzenlemesi yer alıyor. Özellikle 2000 ile 2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanlar, EYT düzenlemesinin ardından kendileri için de yeni bir emeklilik formülü oluşturulmasını bekliyor.
Kademeli emeklilik 2027’de çıkacak mı?
Kademeli emeklilik beklentisi yeniden gündemde. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) temsilcileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuya dair değerlendirme yapan SGK Uzmanı Ersin Bayav, düzenlemenin 2027'de hayata geçebileceğine ilişkin beklentisini paylaştı.
Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan SGK Uzmanı Ersin Bayav, beklenti içindeki çalışanlar için 2027 yılını işaret etti. Hazırlıkların kademeli bir geçiş modeli üzerine kurgulanabileceğini belirten Bayav, bu adımla birlikte 1999-2008 yılları arasında işe başlayan yüz binlerce vatandaşın sisteme aşamalı olarak dahil edilebileceğini kaydetti.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise, kademeli emekliliğe dair 2027 beklentisini paylaştı. Özgür Erdursun siyasette ya da ekonomide büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde 2027 yılında kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkmasını beklemediğini kaydetti.
Kademeli emeklilik Meclis’e gelecek mi?
Kademeli emeklilik konusunda bir diğer önemli gelişme ise siyasi kanattan geldi. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici tarafından yapılan açıklamalarda, bu düzenlemenin yasal zemine oturtulması için geniş kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü ifade edildi. Meclis’te temsil edilen ve edilmeyen tüm siyasi partilerle görüşmeler yapılarak ortak bir kanun teklifinin hazırlanmasının planlandığı belirtildi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin bir haber sitesine açıklamalarda bulundu. Destici açıklamasında, "4, 5, 6, 7 puanlar. Dolayısıyla da ortada büyük bir mağduriyet var. Biz parti olarak ilk günden itibaren kademeli emeklilik konusundaki bu adaletsizliği dile getirdik.
Mağduriyetin giderilmesini istedik ve bu konuda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem kanun teklifi verdik. Meclis açıldıktan sonra ilk işlerimizden bir tanesi Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan siyasi partilerle bir araya gelerek bir kanun teklifi, ortak bir kanun teklifi verilmesi hususunda girişimlerde bulunacağız." ifadelerini kullandı. Kademeli emeklilik düzenlemesine dair çalışmalarının olduğunu ve Meclis'e taşıyacaklarını ifade eden Destici, "Ama elbette ki bunu Hazine ve Maliye Bakanlığımızla, Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşeceğiz. İnşallah bunun da çözümü noktasında BBP olarak elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz." dedi.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay tarafından hazırlanan kademeli emeklilik kanun teklifi TBMM'ye sunulmuştu. Teklifte, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi bulunan vatandaşlara kademeli emeklilik hakkı tanınmasını öngörmekte.