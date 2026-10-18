VGM ÜNİVERSİTE BURS BAŞVURUSU EKRANI: 2026-2027 VGM burs başvurusu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2026-2027 eğitim yıl kapsamında yükseköğrenim burs başvuru tarihleri açıklandı. Yükseköğrenim VGM Bursu (önlisans/lisans) başvuruları 22 ekim'de başlayacak, 31 Ekim'de sona erecek. Peki VGM bursu ne kadar, kaç lira verilecek?
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bursundan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, başvuru tarihlerini öğrenmek istiyor. VGM burs başvuru takvimi, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla gündeme geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğretim bursu başvuru takvimi belli oldu. Peki, 2026-2027 VGM Yükseköğrenim burs başvurusu nasıl yapılacak? VGM üniversite burs başvuru şartları neler, burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm bu soruların cevaplarına ilişkin detaylar.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Yükseköğrenim VGM Bursu (önlisans/lisans) başvuruları 22 ekim'de başlayacak, 31 Ekim'de sona erecek.
VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
VGM burs başvuru işlemleri https://www.vgm.gov.tr/sayfalar/burs-basvurulari adresi üzerinden yapılıyor. Başvurular 31 Ekim 2026 saat 23:59' a kadar devam edecektir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvurusu için tıklayınız.
VGM burs ücreti ne kadar?
Genel Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" için başvurular 2026 – 2027 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
2026-2027 eğitim yılı eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 1.750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 4.000,00 TL‘dir.
Başvurular, belirtilen tarihlerde tamamlandıktan sonra başvuru değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.
VGM bursu kimler alamaz?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs yönetmeliğine göre, bazı öğrenciler VGM bursundan yararlanamaz. Kamu kurumlarından karşılıksız burs alan öğrenciler (KYK bursu dahil) bu haktan faydalanamaz. Geri ödemeli kredi alan adaylar ise burs başvurusunda bulunabilir. VGM bursu alamayacak öğrenciler şunlardır:
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelir elde eden öğrenciler,
b) Yabancı uyruklu öğrenciler,
c) Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrenciler,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrenciler,
g) Önceki eğitim yılında VGM bursundan yararlanan ancak başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler.