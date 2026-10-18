İŞKUR KPSS Şartı Aramadan 230 Bin TL Maaşla Yapay Zeka Ve Bilişim Uzmanı Alacak! Başvurular Ne Zaman Ve Nasıl Yapılacak?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü, bilgi işlem altyapısını güçlendirmek ve dijital dönüşüm projelerini hızlandırmak amacıyla aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar varan, yaklaşık 230 bin TL’ye ulaşan maaş imkanıyla sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR tarafından yayımlanan resmi ilana göre, bünyesine katacağı 2 yapay zeka uzmanı ile birlikte yazılım, siber güvenlik, sistem yönetimi ve iş zekası alanlarında toplam 11 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek. Peki Türkiye İş Kurumu sözleşmeli personel alım başvuru şartları nedir?