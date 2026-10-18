Kamu personeli alımı iş ilanları: Ekim ayı kamu alımı başvuru şartları, kadrolar ve tarihler
Ekim ayı kamu personeli alımı ilanları, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Kamu alımı kapsamında yayımlanan memur, sözleşmeli personel ve işçi alımı iş ilanlarında başvuru şartları, kontenjanlar, KPSS puanı ve eğitim düzeyi gibi detaylar öne çıkıyor. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli memur ile sürekli işçi alımı için müjde verilirken, Adalet Bakanlığı ve MSB başta olmak üzere bakanlıklar ve çok sayıda kamu kurumu personel alımı yapıyor. İşte güncel kamu personeli alımı iş ilanları.
Ekim 2026 dönemi itibarıyla kamu kurum ve kuruluşları, bakanlıklar, üniversiteler ve belediyeler yayımladıkları üst üste ilanlarla bünyelerine binlerce yeni memur, sözleşmeli personel, akademisyen ve işçi alacağını duyurdu. "Ekim ayında kamu personel alımı yapan kurumlar hangileri, KPSS puan şartı var mı, başvurular ne zaman ve nasıl yapılır?" soruları iş arayan vatandaşların ve memur adaylarının gündeminde ilk sıralara yerleşti. 31 bin 54 sözleşmeli sağlık personeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ekim ayı takviminde öne çıkan alımlarda; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 860 Gelir Uzman Yardımcısı, Adalet Bakanlığı 150 İcra Müdürü ve Müdür Yardımcısı, BDDK 135 Meslek Personeli, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) muvazzaf subay adayı için alımlar yapılıyor. İşte güncel kamu alımı iş ilanları.