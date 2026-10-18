Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ve en düşük emekli maaşı için zam hesabı

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ve en düşük emekli maaşı için zam hesabı

14:20, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 14:39, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ve en düşük emekli maaşı için zam hesabı

Emekli maaşı zammı için gözler yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerine çevrildi. Temmuz, ağustos ve eylül verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammına esas üç aylık birikimli enflasyon yüzde 5,57 oldu. Merkez Bankasının ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61’den yüzde 29,63’e yükselirken kesin zam oranı ekim, kasım ve aralık enflasyonunun da açıklanmasıyla belli olacak. Emekli maaşlarında yeni hesap! Ocak zammı için 3 senaryo. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak, emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı kaç lira olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte Ocak 2027 için yeni emekli zammı maaş hesabı.

Ocak 2027 döneminde maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekleyen milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam hesaplamasının ilk önemli verileri netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verileri doğrultusunda, emeklilerin ocak ayında alacağı zammın ilk 3 aylık kesinleşen kısmı yüzde 5,57 olarak kayıtlara geçti. Zam oranının tamamını belirleyecek kalan Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları gelecek zam oranına dair güçlü sinyaller verdi. Ankette 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,61’den yüzde 29,63 seviyesine revize edildi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı belli oldu mu, zam oranı ne kadar? İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam.

Ocak 2027 döneminde maaşlarına yapılacak zam oranını merakla bekleyen milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi için zam hesaplamasının ilk önemli verileri netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon verileri doğrultusunda, emeklilerin ocak ayında alacağı zammın ilk 3 aylık kesinleşen kısmı yüzde 5,57 olarak kayıtlara geçti. Zam oranının tamamını belirleyecek kalan Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verileri beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları gelecek zam oranına dair güçlü sinyaller verdi. Ankette 2026 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 29,61’den yüzde 29,63 seviyesine revize edildi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı belli oldu mu, zam oranı ne kadar? İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam.

Yılın son üç ayında gerçekleşecek enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı hesaplanacak. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 1,84 arttı. Temmuz ve ağustos aylarının ardından eylül verisinin de eklenmesiyle üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından şimdiden oluşan zam oranını gösteriyor. Ancak ocak ayında uygulanacak kesin artış için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri beklenecek.

Yılın son üç ayında gerçekleşecek enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek.&nbsp;Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkı hesaplanacak. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 1,84 arttı. Temmuz ve ağustos aylarının ardından eylül verisinin de eklenmesiyle üç aylık kümülatif enflasyon yüzde 5,57 olarak hesaplandı. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından şimdiden oluşan zam oranını gösteriyor. Ancak ocak ayında uygulanacak kesin artış için ekim, kasım ve aralık aylarının enflasyon verileri beklenecek.

Merkez Bankası’nın ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankette yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e yükseldi. Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, Merkez Bankası’nın 13 Ağustos’ta açıkladığı Enflasyon Raporu’nda ise yüzde 28 olarak yer alıyor.

Üç aylık veriler dikkate alındığında enflasyon farkı oluşacağı kesinleşirken, yılın sonuna ilişkin tahminler bu farkın yüzde 7-8 aralığında olabileceğine işaret ediyor. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışı, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik zam ve oluşacak enflasyon farkıyla birlikte belirlenecek.

Merkez Bankası’nın ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankette yüzde 29,61'den yüzde 29,63'e yükseldi. Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, Merkez Bankası’nın 13 Ağustos’ta açıkladığı Enflasyon Raporu’nda ise yüzde 28 olarak yer alıyor.Üç aylık veriler dikkate alındığında enflasyon farkı oluşacağı kesinleşirken, yılın sonuna ilişkin tahminler bu farkın yüzde 7-8 aralığında olabileceğine işaret ediyor. Böylece memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışı, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik zam ve oluşacak enflasyon farkıyla birlikte belirlenecek.


Emekli maaş zammı: En düşük emekli maaş ne kadar olacak?

Yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası tahmini olan yüzde 28'de kalması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8,70 olacak ve en düşük aylık 25 bin 601 liraya yükselecek. 

OVP tahmini olan yüzde 28,4'lük enflasyonda zam oranı yüzde 9,04, en düşük aylık ise 25 bin 681 lira olacak. 

Piyasa beklentisi olan yüzde 29,63'te ise emekliler yüzde 10,08 zam alacak, en düşük aylık yaklaşık 25 bin 926 liraya çıkacak.

Emekli maaş zammı: En düşük emekli maaş ne kadar olacak?Yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası tahmini olan yüzde 28'de kalması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 8,70 olacak ve en düşük aylık 25 bin 601 liraya yükselecek.&nbsp;OVP tahmini olan yüzde 28,4'lük enflasyonda zam oranı yüzde 9,04, en düşük aylık ise 25 bin 681 lira olacak.&nbsp;Piyasa beklentisi olan yüzde 29,63'te ise emekliler yüzde 10,08 zam alacak, en düşük aylık yaklaşık 25 bin 926 liraya çıkacak.

En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 26-27 bin TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan taban maaşın ise 26-27 bin TL aralığına çıkabileceği öngörülüyor.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi zammı kaç lira olacak?

Yüzde 8'lik artış hesabına göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının ise 34 bin 52 TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin verilerin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı netleşecek.

En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 26-27 bin TLSSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan taban maaşın ise 26-27 bin TL aralığına çıkabileceği öngörülüyor.En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi zammı kaç lira olacak?Yüzde 8'lik artış hesabına göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının ise 34 bin 52 TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin verilerin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı netleşecek.


Memur maaşı ne kadar olacak?

Unvan / Derece Mevcut % 8,02 Zamlı

Şube müdürü (üniversite mezunu) 1/4 107.110 - 115.700

Memur (üniversite mezunu) 9/1 : 73.070 - 78.930

Uzman öğretmen 1/4 : 92.166 - 99.558

Öğretmen 1/4: 83.254 - 89.931

Başkomiser 3/1 : 101.242 - 109.362

Polis memuru 8/1: 92.618 - 100.046

Uzman doktor 1/4: 170.730 - 184.423

Hemşire (üniversite mezunu) 5/1 : 84.845 - 91.650


Memur maaşı ne kadar olacak?Unvan / Derece Mevcut % 8,02 ZamlıŞube müdürü (üniversite mezunu) 1/4 107.110 - 115.700Memur (üniversite mezunu) 9/1 : 73.070 - 78.930Uzman öğretmen 1/4 : 92.166 - 99.558Öğretmen 1/4: 83.254 - 89.931Başkomiser 3/1 : 101.242 - 109.362Polis memuru 8/1: 92.618 - 100.046Uzman doktor 1/4: 170.730 - 184.423Hemşire (üniversite mezunu) 5/1 : 84.845 - 91.650

Mühendis 1/4 : 109.185 - 117.942

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 : 75.877 - 81.962

Profesör 1/4 : 153.208 - 165.495

Araştırma görevlisi 7/1 : 102.779 - 111.022

Vaiz 1/4 : 86.983 - 93.959

Avukat 1/4 : 102.135 - 110.326

Mühendis 1/4 : 109.185 - 117.942Teknisyen (lise mezunu) 11/1 : 75.877 - 81.962Profesör 1/4 : 153.208 - 165.495Araştırma görevlisi 7/1 : 102.779 - 111.022Vaiz 1/4 : 86.983 - 93.959Avukat 1/4 : 102.135 - 110.326

Memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Unvan / Derece Mevcut % 8,02 Zamlı

Müsteşar 1/1 : 112.140 - 121.133

Genel müdür 1/1 : 99.377 - 107.347

Şube müdürü (lisans) 1/4 : 39.681 - 42.863

Memur (lisans) 1/4 : 31.313 - 33.825

Öğretmen 1/4 : 46.908 - 50.670

Kaymakam 1. sınıf 1/4 : 65.853 - 71.134

Başkomiser 1/4 : 47.877 - 51.717

Polis memuru 1/4 : 47.093 - 50.869

Hemşire (lisans) 1/4 : 46.908 - 50.670

Memur emeklisi ne kadar zam alacak?Unvan / Derece Mevcut % 8,02 ZamlıMüsteşar 1/1 : 112.140 - 121.133Genel müdür 1/1 : 99.377 - 107.347Şube müdürü (lisans) 1/4 : 39.681 - 42.863Memur (lisans) 1/4 : 31.313 - 33.825Öğretmen 1/4 : 46.908 - 50.670Kaymakam 1. sınıf 1/4 : 65.853 - 71.134Başkomiser 1/4 : 47.877 - 51.717Polis memuru 1/4 : 47.093 - 50.869Hemşire (lisans) 1/4 : 46.908 - 50.670

Mühendis 1/4 : 47.693 - 51.518

Teknisyen (lise) 1/4 : 33.995 - 36.721

Pratisyen hekim 1/4 : 68.691 - 74.200

Profesör 1/4 : 80.490 - 86.946

İmam-hatip: 46.908 - 50.670

Avukat 1/4 : 46.908 - 50.670

Mühendis 1/4 : 47.693 - 51.518Teknisyen (lise) 1/4 : 33.995 - 36.721Pratisyen hekim 1/4 : 68.691 - 74.200Profesör 1/4 : 80.490 - 86.946İmam-hatip: 46.908 - 50.670Avukat 1/4 : 46.908 - 50.670
Başlıklar :6 aylık enflasyon farkıen düşük emekli maaşıemekli zammıemekli maaşı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026