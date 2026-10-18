Emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkı ve en düşük emekli maaşı için zam hesabı

En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 26-27 bin TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan taban maaşın ise 26-27 bin TL aralığına çıkabileceği öngörülüyor.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur emeklisi zammı kaç lira olacak?

Yüzde 8'lik artış hesabına göre en düşük memur maaşının 75 bin 849 TL'ye, en düşük memur emeklisi maaşının ise 34 bin 52 TL'ye ulaşabileceği belirtiliyor.

Ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin verilerin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altı aylık zam oranı ile memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı netleşecek.