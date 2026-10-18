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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 18 Ekim Pazar maç programı

Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 18 Ekim Pazar maç programı

14:30, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 14:30, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Akşam hangi maçlar oynanacak? Bugün kimin maçı var? 18 Ekim Pazar maç programı

Futbolda bugün heyecan dolu karşılaşmalar sporseverleri bekliyor. Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig’de takımlar puan mücadelesine çıkarken Avrupa liglerinde de rekabet kızışacak. İspanya La Liga’da Real Madrid, Sevilla’yı ağırlayacak. İtalya Serie A’da Juventus ile Lazio, Fransa Ligue 1’de ise Lorient ile Monaco karşı karşıya gelecek. İngiltere Premier Lig’de de Leeds United ile Manchester United, üç puan için sahaya çıkacak. İşte 18 Ekim Pazar bugün oynanacak maçlar ve maçlara ilişkin yayın bilgileri.

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği 18 Ekim 2026 Pazar günü, hem yerli liglerdeki kıyasıya rekabet hem de Avrupa’nın önde gelen liglerindeki dev randevularla adeta bir futbol ziyafetine sahne oluyor. "Bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arayan sporseverler için günün programı göz kamaştırıyor: Yurtiçinde Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımlar sahne alırken; dünyada kalplerin attığı dev liglerde nefes kesen eşleşmeler oynanıyor. İspanya La Liga’da dev devir Real Madrid, sahasında Sevilla’yı konuk ederken; İtalya Serie A’da zirve yarışını yakından ilgilendiren Juventus - Lazio mücadelesi ve Fransa Ligue 1’de Lorient - Monaco karşılaşması futbolseverleri ekran başına kiletliyor. İngiltere Premier Lig’de ise temprenin bir an olsun düşmediği haftada Leeds United, kendi seyircisi önünde dev rakibi Manchester United karşısında üç puan arıyor. İşte bugün oynanacak maçlar ve maçlara ilişkin yayın bilgileri.

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği 18 Ekim 2026 Pazar günü, hem yerli liglerdeki kıyasıya rekabet hem de Avrupa’nın önde gelen liglerindeki dev randevularla adeta bir futbol ziyafetine sahne oluyor. "Bugün kimin maçı var, hangi maç hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arayan sporseverler için günün programı göz kamaştırıyor: Yurtiçinde Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi veren takımlar sahne alırken; dünyada kalplerin attığı dev liglerde nefes kesen eşleşmeler oynanıyor. İspanya La Liga’da dev devir Real Madrid, sahasında Sevilla’yı konuk ederken; İtalya Serie A’da zirve yarışını yakından ilgilendiren Juventus - Lazio mücadelesi ve Fransa Ligue 1’de Lorient - Monaco karşılaşması futbolseverleri ekran başına kiletliyor. İngiltere Premier Lig’de ise temprenin bir an olsun düşmediği haftada Leeds United, kendi seyircisi önünde dev rakibi Manchester United karşısında üç puan arıyor. İşte bugün oynanacak maçlar ve maçlara ilişkin yayın bilgileri.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar saat kaçta oynanacak?

13:30 Udinese 0-2 Lecce İtalya Serie A S Sport Plus

13:30 Kasımpaşa 2-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

13:30 Iğdırspor 1-1 Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:00 Imisli 1-0 Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport


Bugün kimin maçı var, hangi maçlar saat kaçta oynanacak?13:30 Udinese 0-2 Lecce İtalya Serie A S Sport Plus13:30 Kasımpaşa 2-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 113:30 Iğdırspor 1-1 Boluspor Trendyol 1. Lig TRT Spor14:00 Imisli 1-0 Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

14:30 Adana 01 FK - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Tivibu Spor 1

14:30 Aksaray Bld. - Adana Demirspor TFF 2. Lig Tivibu Spor 2

15:00 Osasuna - Racing Santander İspanya La Liga S Sport Plus

14:30 Adana 01 FK - Karacabey Bld. TFF 2. Lig Tivibu Spor 114:30 Aksaray Bld. - Adana Demirspor TFF 2. Lig Tivibu Spor 215:00 Osasuna - Racing Santander İspanya La Liga S Sport Plus

16:00 Angers - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

16:00 Bournemouth - Sunderland İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

16:00 Brighton - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

16:00 Leeds United - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Angers - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect16:00 Bournemouth - Sunderland İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 216:00 Brighton - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect16:00 Leeds United - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Fiorentina - Como İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 2

16:00 Kocaelispor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Kayserispor - Batman Petrol Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:30 Bayer Leverkusen - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

16:00 Fiorentina - Como İtalya Serie A S Sport Plus S Sport 216:00 Kocaelispor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 116:00 Kayserispor - Batman Petrol Trendyol 1. Lig TRT Spor16:30 Bayer Leverkusen - Freiburg Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:00 Celtic - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus

17:15 Celta Vigo - Alavesİspanya La Liga S Sport Plus S Sport

17:30 Kapaz - Zira Azerbaycan Premier Ligi Sports

17:45 Groningen - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus

18:00 Sturm Graz - Grazer Avusturya Bundesliga Sıfır TV

17:00 Celtic - Hearts İskoçya Premier Lig S Sport Plus17:15 Celta Vigo - Alavesİspanya La Liga S Sport Plus S Sport17:30 Kapaz - Zira Azerbaycan Premier Ligi Sports17:45 Groningen - Ajax Hollanda Eredivisie S Sport Plus18:00 Sturm Graz - Grazer Avusturya Bundesliga Sıfır TV

18:15 Le Havre - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

18:15 Lorient - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

18:15 Paris FC - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

18:30 Nottingham Forest - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:30 Monchengladbach - Hoffenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus

18:15 Le Havre - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect18:15 Lorient - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 418:15 Paris FC - Rennes Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 118:30 Nottingham Forest - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 318:30 Monchengladbach - Hoffenheim Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:00 Milan - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:00 İstanbulspor - Antalyaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:30 Malaga - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport Plus

21:45 Lyon - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:00 Milan - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus19:00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 119:00 İstanbulspor - Antalyaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor19:30 Malaga - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport Plus21:45 Lyon - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

21:45 Juventus - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus

22:00 Real Madrid - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus

22:00 Fluminense - Santos Brezilya Serie A Smart Spor 2

21:45 Juventus - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus22:00 Real Madrid - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus22:00 Fluminense - Santos Brezilya Serie A Smart Spor 2
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