MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler: Size iyi gelen kişilerle vakit geçirin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav öncesi ve sınav sırasında yapılması gerekenlere yönelik tavsiyeler yayınladı. Açıklamada, sınav öncesi ve esnasına ilişkin öneriler şu şekilde: "Sınav için göstermiş olduğunuz çabayı hatırlayarak motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirebilirsiniz. Sınav öncesi uyku ve beslenme düzeninizi iyi planlamanız ve bedensel olarak kendinizi yormamanız, sınavınızın iyi geçmesine yardımcı olacaktır. Stresinizi kontrol etmeniz, size

sınavda güç sağlayacaktır. Sınav sonrasına yönelik olumlu düşünceler, sınav stresinizi yönetmenizde size yardımcı olacaktır. Sınav günü ulaşım süresini ve güzergâhını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip görmeniz faydalı olacaktır. Sınavda yanınızda bulundurmanız gereken eşyaları (giriş belgesi, kimlik, kalem, silgi gibi) daha önceden hazırlamanız size kolaylık sağlayacaktır. Son olarak, sınavın yalnızca bir üst öğrenime geçiş için yapıldığını unutmayın. Tercihte bulunacağınız her tür okulumuzda öğretmenleriniz sizleri ilgi ve sevgiyle bekliyor olacak. Yerleşeceğiniz okulumuz, özenle hazırlanmış müfredatla size en uygun eğitimi sunacaktır."