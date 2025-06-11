MEB'den LGS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler: Size iyi gelen kişilerle vakit geçirin

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 15 Haziran Pazar günü iki oturum halinde yapılacak. 1 milyon civarında öğrencinin katılacağı sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav öncesi ve sınav sırasında yapılması gerekenlere yönelik tavsiyeler yayınladı. Açıklamada, sınav öncesi ve esnasına ilişkin öneriler şu şekilde: "Sınav için göstermiş olduğunuz çabayı hatırlayarak motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirebilirsiniz. Sınav öncesi uyku ve beslenme düzeninizi iyi planlamanız ve bedensel olarak kendinizi yormamanız, sınavınızın iyi geçmesine yardımcı olacaktır. Stresinizi kontrol etmeniz, size
sınavda güç sağlayacaktır. Sınav sonrasına yönelik olumlu düşünceler, sınav stresinizi yönetmenizde size yardımcı olacaktır. Sınav günü ulaşım süresini ve güzergâhını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip görmeniz faydalı olacaktır. Sınavda yanınızda bulundurmanız gereken eşyaları (giriş belgesi, kimlik, kalem, silgi gibi) daha önceden hazırlamanız size kolaylık sağlayacaktır. Son olarak, sınavın yalnızca bir üst öğrenime geçiş için yapıldığını unutmayın. Tercihte bulunacağınız her tür okulumuzda öğretmenleriniz sizleri ilgi ve sevgiyle bekliyor olacak. Yerleşeceğiniz okulumuz, özenle hazırlanmış müfredatla size en uygun eğitimi sunacaktır."
Mülakatlar 23 Haziran'da
- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav duyurusunu yayınladı. Sözlü sınavlar 23 Haziran'da başlayacak ve Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul ile Konya'da yapılacak. Sözlü sınav giriş belgeleri 13 Haziran'da "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak ve adaylar sözlü sınav giriş belgelerini e-Devlet şifreleriyle alabilecek. Adayların sorulara sözlü olarak verdikleri cevaplar, "Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu"yla puanlanacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sınav sonuçlarına "eitiraz.meb.gov.tr" üzerinden itiraz edilebilecek.