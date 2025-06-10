Kadın muhtardan örnek çalışma: İhtiyaç fazlasını alıp, ihtiyacı olanlara dağıtıyor

Hayata geçirilen giyim pazarıyla ilgili bilgi veren Muhtar Canan Şahin, "Mahalle halkımızın evlerinde kullanmadıkları ihtiyaç fazlası giysileri muhtarlık bürosunda topladım ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladım. Ancak daha sonra kullanmadığı giysileri getirenlerin sayısı arttıkça muhtarlık önüne tezgah açtım. Muhtarlık önündeki pazar tezgahına gerek hiç kullanmadıkları gerekse temiz kullanılmış giysileri, ayakkabıları getirip bırakıyorlar. İhtiyaç sahibi olanlar da kimseye bir şey sormadan pazardan alışveriş yapar gibi alıp, deneyip beğendiklerini alıp gidiyorlar. İlk zamanlarda sadece mahalle sakinleri faydalanırken şimdi yardım edenlerde, ihtiyacı için alanlar da il geneline yayıldı. Biz de bu durumdan son derece memnunuz. Bu gidişler bir alışveriş dükkanı da açabiliriz" dedi.