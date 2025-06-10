Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bayram Usta iki taş arasında ezdiği haşhaşla asırlık lezzet mesaisine devam ediyor

Bayram Usta iki taş arasında ezdiği haşhaşla asırlık lezzet mesaisine devam ediyor

12:5110/06/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Bayram Özdemir
Bayram Özdemir

Afyonkarahisar'da yaşayan 78 yaşındaki emekli din görevlisi Bayram Özdemir, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel haşhaş ezme yöntemini kendi geliştirdiği taş mekanizmayla yaşatıyor. İki taş arasında ezdiği haşhaşla müşterilerinin taleplerini yerine getiren Özdemir, geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu yöntemle kültürel mirası korumaya çalışıyor.

Özdemir'in atölyesinde haşhaş, taş yüzeyler arasında sürtülerek eziliyor. Bu doğal yöntem, haşhaşın hem aromasını hem de besin değerini muhafaza ediyor. Tamamen taşla yapılan ezme işlemi, haşhaşın daha kıvamlı ve aromatik olmasını sağlıyor. Ezilen haşhaş, Afyonkarahisar mutfağında önemli bir yere sahip. Kahvaltılıklarda, çörek ve böreklerde sıkça kullanılan bu ürün, yoğun aromasıyla sofralara geleneksel bir tat katıyor.


'TAŞLA EZİLEN HAŞHAŞ DAHA LEZZETLİ'

Usta Bayram Özdemir, 2000 yılında emekli olduktan sonra Sandıklı'dan merkeze taşındığını ve burada iki katlı bir ev yaptığını söyledi. Evinin alt katını atölyeye dönüştürerek işe koyulduğunu anlatan Özdemir, 11-12 yıldır taşla haşhaş ezdiğini kaydetti. Özdemir konuşmasına şöyle devam etti:


"Emekli din görevlisiyim. 2000'de emekli olduktan sonra Sandıklı'dan buraya taşındık. Buraya iki katlı ev yaptık, halkımıza hizmet için Afyon'umuzun simgesi olan haşhaşı en güzel şekilde taşla sürtmeye başladık. 11-12 senedir haşhaşı sürtüyoruz. Alanlar çok memnun. Buradan sadece Afyon'a değil, Ankara, İstanbul, Antalya'ya da gidiyor. Çok memnunlar. Taşla ezilen haşhaş daha lezzetli oluyor. Çünkü taş, haşhaşı tamamen eziyor, hiçbir şey bırakmıyor. Diğer makineler böyle parçalayamıyor. Onun için taşla ezilen haşhaş daha kıvamlı, daha aromatik oluyor."




#afyonkarahisar
#haşhaş
#usta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi güncellendi! 82. 83. 84. kodlu plakaları hazır adaylar