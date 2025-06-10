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İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı girişindeki dev çınar devrildi: Türk filmlerinin gözdesiydi

İzmir'de tarihi Kemeraltı Çarşısı girişindeki dev çınar devrildi: Türk filmlerinin gözdesiydi

12:4410/06/2025, Salı
IHA
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Olayda herhangi bir yaralanma veya çevrede hasar yaşanmadı.
Olayda herhangi bir yaralanma veya çevrede hasar yaşanmadı.

İzmir Konak Meydanı'nda tarihi Kemeraltı Çarşısı girişinde bulunan asırlık çınar ağacı gövdesinden kırılarak devrildi. Her gün on binlerce vatandaşın ziyaret ettiği çarşının girişinde meydana gelen olayın sabah erken saatlerde yaşanması sebebiyle muhtemel bir felaket ucuz atlatıldı.

İzmir'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın girişinde bulunan asırlık çınar ağacı gövdesinden kırılarak devrildi. Çevrede bulunan yayalar ve kafede oturan vatandaşlar panikle bölgeden uzaklaştı. Her gün on binlerce vatandaşın ziyaret ettiği çarşının girişinde meydana gelen olayın sabah erken saatlerde yaşanması sebebiyle muhtemel bir felaket ucuz atlatıldı. Olayda herhangi bir yaralanma veya çevrede hasar yaşanmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ağacın kaldırılması için bölgede çalışma başlattı.


YEŞİLÇAM'IN SİMGESİYDİ

Çınar ağacının devrildiğini gören esnaf Ali Demirdelen, "Ağaç tarihi bir ağaçtı, eski Türk filmlerinde görülebilir. Saat Kulesi, cami, valilik binası ve bu ağaç. Gövdesinde çürüme başlamıştı ve maalesef yeterli bakım yapılmıyordu. 'Çatır' diye bir ses geldi, döndük baktık ki ağaç yere düşmüş. Olay sabah değil de öğleye doğru yaşansaydı en az 8-10 kişi ağaç altında kalabilirdi. Çok şükür bir yaralanma olmadı" dedi.




'BİNA YIKILIYOR SANDIK'

Çınar ağacının Konak Meydanı'nın bir gölgesi ve simgesi olduğunu söyleyen esnaf Emrah Mansur ise, "Halkın, gelen turistlerin güneşten korunmak için altına sığındığı bir ağaçtı. Gölgemiz gitti üzüldük. Ağaç büyük bir patırtıyla yıkıldı. Gürültüyü duyunca bina yıkılıyor sandık bir anda kaçışmaya başladık. Ağacın altına baktık, sağ olsun polis arkadaşlar da yardımcı oldu. Çok şükür altında kimse yoktu. Gölgemizin gidişine üzüldük. Keşke yıkılmasaydı, keşke daha önce önlem alınsaydı. Buranın hem gölgesi hem de simgesiydi. Keşke olmasaydı ama artık yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.




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