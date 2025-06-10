Yeşilçam'ın emektar ismiydi: Battal Gazi'nin yıldızından kötü haber

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Battal Gazi serisinde oynadığı "ZıpZıp" karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Necdet Kökeş, hastaneye kaldırıldı.
Türk sinemasında özellikle Cüneyt Arkın'la rol aldıkları filmlerle tanınan, Battal Gazi film serisinde oynadığı 'Zıpzıp' karakteriyle hafızalara kazınan Necdet Kökeş'ten kötü haber geldi. Kökeş hastaneye kaldırıldı.
Apar topar hastaneye kaldırılan Necdet Kökeş'in uzun yıllardır ekonomik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. Kadıköy'deki bir apart otelde konakladığı öğrenilen sanatçı, nefes darlığı nedeniyle acil olarak hastanede tedavi altına alındı.
81 yaşındaki Kökeş, Aralık 2024 tarihinde de kalbindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.
"BATTAL GAZİ" FİLMİ İLE HATIRLANIYORDU
Türk sinemasına 18 yaşında adım atan Necdet Kökeş, kariyeri boyunca sayısız filmde kamera karşısına geçti. Özellikle 1972 yapımı 'Battal Gazi' serilerinde canlandırdığı 'Zıp Zıp' karakteriyle hafızalara kazındı.