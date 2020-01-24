Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması: Çinli kadın ülkesine gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de ortaya çıkan ve farklı ülkelerde de görülen koronavirüsü hakkında açıklama yaptı.

Bakan Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını ile ilgili "Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık" dedi.

İşte Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları:

"DAHA ÖNCE İNSANLARDA GÖRÜLMEYEN YENİ BİR ALT TİP"

Virüs koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmeyen yeni bir alt tip.

Bu yüzden ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı meselesi olarak gündemimizde.

Başta havaalanları olmak üzere önlemlerimizi aldık.

Virüsün farklı ülkelere yayılması üzerine risk değerlendirme toplantısı yaptık.

Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık.

Hastalıkla alakalı gelişmeleri takip ediyoruz.

Çarşamba günü Çin'den gelen yolcuların uçaktan inişte termal taramalarına başladık.

Hastaneye başvuran Çin uyruklu bir kişi Wuhan’dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi.

Maalesef ciddi bir bilgi kirliliği oluştu.

"ÇİNLİ HASTAYI ÖZEL AMBULANS İLE GÖNDERDİK"

Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte biz bunu şüpheli vaka olarak kabul ettik. Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevke dilerek negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı.

Diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Wuhan'dan gelen Çinli hastayı bu sabah Çin'e sevk ettik. Çinli turisti özel ambulans uçakla Çin'e gönderdik.

Nitekim kafiledeki diğer yolcular uçakla ülkelerine döndü.

REKLAM

"PANİĞE KAPILMAYA GEREK YOK"

Biz her ihtimale karşı bu yolcuyu 36 saat gözlem atında tuttuk. Bizim şüpheli, vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah ülkesine gönderdik.

Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da bu kişinin korunmasız yakın temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz.

Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.

Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz.

"ŞÜPHELİ HASTANIN NUMUNELERİNİ DSÖ'NE GÖNDERDİK"

Her türlü virüsten korunmak için hijyen kurallarına uyulması gerektiğini sürekli vurguluyoruz.

Virüsün bulaşıcılığı influenzaya göre daha düşük.

Şüpheli hastanın numunelerini Dünya Sağlık Örgütü’ne gönderdik. Dünya Sağlık Örgütü de devamında kendi prosedürüyle hem bize sonu bildirip hem de açıklamış olur.