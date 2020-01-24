Hayat Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan Koronavirüs açıklaması Çinli kadın ülkesine gönderildi
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması: Çinli kadın ülkesine gönderildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den dünyaya yaılan ölümcül virüs hakkında yaptığı açıklamada İstanbul'da gözlem altına alınan Çinli kadın yolcunun da bilgilerini paylaşarak "Neticesi kesinleşmemekle beraber şüpheli vaka olarak değerlendirdiğimiz hastayı, talebi üzerine bu sabah Çin'e gönderdik. Halkımızı korumak adına her ihtimale karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin’de ortaya çıkan ve farklı ülkelerde de görülen koronavirüsü hakkında açıklama yaptı.

Bakan Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını ile ilgili "Hastalıkla ilgili gelişmeleri ve yayılımını uluslararası kuruluşlarla iş birliği içerisinde yakından takip ediyoruz. Bu çerçevede tanı, önlem, olası vakada uygulanacak prosedürler, korunma ve kontrol önlemleri ile ilgili bir rehber hazırlayarak bugün yayımladık" dedi.

İşte Bakan Koca’nın açıklamalarından satır başları:

"DAHA ÖNCE İNSANLARDA GÖRÜLMEYEN YENİ BİR ALT TİP"

Virüs koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmeyen yeni bir alt tip.

Bu yüzden ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı meselesi olarak gündemimizde.

Başta havaalanları olmak üzere önlemlerimizi aldık.

Virüsün farklı ülkelere yayılması üzerine risk değerlendirme toplantısı yaptık.

Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemlerimizi hayata geçirmeye başladık.

Hastalıkla alakalı gelişmeleri takip ediyoruz.

Çarşamba günü Çin'den gelen yolcuların uçaktan inişte termal taramalarına başladık.

  • Hastaneye başvuran Çin uyruklu bir kişi Wuhan’dan geldiği öğrenilince tedbiren diğer hastalardan izole edildi.

Maalesef ciddi bir bilgi kirliliği oluştu.

"ÇİNLİ HASTAYI ÖZEL AMBULANS İLE GÖNDERDİK"

Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte biz bunu şüpheli vaka olarak kabul ettik. Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevke dilerek negatif basınçlı gözlem odasında tedavi altına alındı.

  • Diğer yolcuların hiçbirinde herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Wuhan'dan gelen Çinli hastayı bu sabah Çin'e sevk ettik. Çinli turisti özel ambulans uçakla Çin'e gönderdik.

Nitekim kafiledeki diğer yolcular uçakla ülkelerine döndü.

"PANİĞE KAPILMAYA GEREK YOK"

Biz her ihtimale karşı bu yolcuyu 36 saat gözlem atında tuttuk. Bizim şüpheli, vaka olarak değerlendirdiğimiz hastanın ülkesine dönme talebi üzerine bu sabah ülkesine gönderdik.

Şüpheli vaka her ne kadar ülkesine dönmüş olsa da bu kişinin korunmasız yakın temasta olduğu kişileri taramadan geçiriyoruz.

Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.

Gribe göre koronavirüsün bulaşıcılığının daha düşük olduğunu biliyoruz.

"ŞÜPHELİ HASTANIN NUMUNELERİNİ DSÖ'NE GÖNDERDİK"

Her türlü virüsten korunmak için hijyen kurallarına uyulması gerektiğini sürekli vurguluyoruz.

Virüsün bulaşıcılığı influenzaya göre daha düşük.

Şüpheli hastanın numunelerini Dünya Sağlık Örgütü’ne gönderdik. Dünya Sağlık Örgütü de devamında kendi prosedürüyle hem bize sonu bildirip hem de açıklamış olur.

Yakından takip ediyoruztüm tedbirler alınıyor

Yakından takip ediyoruz
tüm tedbirler alınıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ depremi açıklaması.
Depremin ilkprovokasyonu

Depremin ilk
provokasyonu

​Berna Laçin'in paylaşımına tepki yağdı.
Elazığda deprem: 6 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da deprem:
6 kişi hayatını kaybetti

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD zamanla yarışıyor

AFAD zamanla yarışıyor

Tüm birimler afet bölgesinde arama kurtarma çalışması yapıyor.
Süreci yakından <br>takip ediyoruz

Süreci yakından
takip ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan açıklama.
Artçı sarsıntılar <br>azalarak devam edecek

Artçı sarsıntılar
azalarak devam edecek

​Kandilli Rasathanesi'nden açıklama yapıldı.

Binanın çatısında yangın çıktı

Binanın çatısında yangın çıktı

Doğalgaz boruları hasar aldı, çatı alev topuna döndü.
Yer kabuğu<br>kırılmış olabilir

Yer kabuğu
kırılmış olabilir

​Prof.Dr. Şükrü Ersoy: Elazığ çok kritik bir yer,gerilim çok yüksek.
100'den fazla yıkım var

100'den fazla yıkım var

​Depreme yakın ilçe Pütürge Başkanı Sülük'ten açıklama.
Soylu'dan deprem açıklaması

Soylu'dan deprem açıklaması

4 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Deprem çevre illerden de hissedildi

Deprem çevre illerden de hissedildi

Depremin ardından vatandaşlar panikle kendilerini sokağa attı.
Türkiye'ye geçmiş olsun

Türkiye'ye geçmiş olsun

Mustafa Şentop: ​Bölgedeki tespit ve çalışmalar süratle yürütülüyor.
AFAD'dan dört uyarı

AFAD'dan dört uyarı

​Depremin ardından kritik uyarılar.
Altun'dan deprem açıklaması

Altun'dan deprem açıklaması

Fahrettin Altun: Devletimiz tüm kurumlarıyla olayın takipçisidir.
Soğuk ve don uyarısı

Soğuk ve don uyarısı

Meteoroloji deprem sonrası uyarılarda bulundu.
Bakan Akar'dan deprem açıklaması

Bakan Akar'dan deprem açıklaması

​"Tüm birimlerimizle teyakkuzdayız, TSK yardıma hazır".

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.