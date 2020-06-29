Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs İngilterede Kovid-19dan ölenlerin sayısı 43 bin 575e çıktı
DÜNYA

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 575'e çıktı

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 43 bin 575'e çıktı

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 43 bin 575'e yükseldi. İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

Haber Merkezi AA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 43 bin 575'e çıktı. Vaka sayısı ise 815 artarak 311 bin 965'e ulaştı.

Son 24 saatte 93 bin 881 test yapıldı, toplam test sayısı mükerrerler dahil 9 milyon 290 bin 215 oldu.

İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısında Avrupa'da 1'inci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.

Çin'de ikinci dalga korkusu: 400 bin kişiyi yeniden karantinada
KORONAVİRÜS
Çin'de ikinci dalga korkusu: 400 bin kişiyi yeniden karantinada

Normalleşme adımları

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Yüksek sesle konuşulan yerlerde koronavirüs riski artıyor
KORONAVİRÜS
Yüksek sesle konuşulan yerlerde koronavirüs riski artıyor

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

Abone Ol Google News
Macronun TVsi öve öve bitiremedi

Macron'un TV'si öve öve bitiremedi

​Avrupa dökülürken Türkiye'nin koronayla nasıl savaştığını anlattılar.
İstanbulu düşünen birileri var

İstanbul'u düşünen birileri var

Bakanlık, kıyıları ölü balıklarla dolan Küçükçekmece Gölü'nde...
Yunan yinetahrik peşinde

Yunan yine
tahrik peşinde

Bize ait Eşek adasına gidip "Buraya sahip çıkacağız" dedi.
Diyanet bu kare için harekete geçti

Diyanet bu kare için harekete geçti

İmama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kılmıştı.

​Belediyelerin keyfi tutum ve hukuk oyunları özel firmaları bezdirdi.

​"Türkiye'ye iki yüzlü davranmayın, oyun oynamayı artık bırakın".

​İlçelere yönelik olarak başlattığı inceleme gezilerine ara vermeden devam ediyor
Salda böyle güzel

Salda böyle güzel

"​Doğayı katlediyorlar" diye ortalığı ayağa kaldıranlar utanacak.

Peak 1.8 milyar dolara satıldı, gençler dümeni oyuna kırdı.

​Avrupa üretim durdururken yerli tren raylara indi.
İzmir'de sıradan bir gün

İzmir'de sıradan bir gün

​Turistlerin akın ettiği bölgede lağım patladı, kokudan girilmiyor.
Türkiye'nin oranı binde 8

Türkiye'nin oranı binde 8

​Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden önemli açıklama.

​1 Temmuz öncesi altın alacaklara kritik uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.