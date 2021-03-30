Tartışmaların odağındaki AstraZeneca aşısının adı değişti

Asya ülkesi Endonezya, geçtiğimiz günlerde, AstraZeneca aşısı olan vatandaşlarında görülen yan etkiler nedeniyle aşının kullanımını askıya aldığını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından Almanya, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, tartışmaların odağındaki aşının güvenilir olduğunu ve yararlarının zararlarından çok önde açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kameraların önünde aşının güvenilirliğini kanıtlamak için AstraZeneca aşısından olmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ışığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KORONAVİRÜS İngiltere Başbakanı Johnson eleştirilerin odağındaki AstraZeneca aşısını oldu

AstraZeneca isim değişikliğine gitti

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) yazılı açıklamasında, daha önce AstraZeneca olarak anılan aşının 25 Mart’tan itibaren Vaxzevria olan yeni adını aldığı duyuruldu.

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İsveç İlaç Ajansı’nın portalında yer alan bilgiye göre, ad değişikliği başka hiçbir değişikliğe yol açmayacak, ama aşı uzmanları ad değişikliği konusunda bilgi sahibi olmalı, çünkü ürün bilgileri, etiketleme ve paketleme farklı görünebilir.

KORONAVİRÜS Hollanda ve İrlanda'dan sonra şimdi Almanya ve Endonezya: Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alındı