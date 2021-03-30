Koronavirüs Tartışmaların odağındaki AstraZeneca aşısının adı değişti
DÜNYA

Tartışmaların odağındaki AstraZeneca aşısının adı değişti

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca isimli ilaç firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısının adı Vaxzevria olarak değiştirildi. Tartışmaların odağındaki aşının kullanımı, yan etkileri nedeniyle geçtiğimiz günlerde birçok ülke tarafından askıya alınmıştı.

Haber Merkezi Diğer
Tartışmaların odağındaki AstraZeneca aşısının adı değişti
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Asya ülkesi Endonezya, geçtiğimiz günlerde, AstraZeneca aşısı olan vatandaşlarında görülen yan etkiler nedeniyle aşının kullanımını askıya aldığını açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından Almanya, Hollanda, İrlanda, Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan aşının kullanımını geçici olarak durdurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü, tartışmaların odağındaki aşının güvenilir olduğunu ve yararlarının zararlarından çok önde açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kameraların önünde aşının güvenilirliğini kanıtlamak için AstraZeneca aşısından olmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ışığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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AstraZeneca isim değişikliğine gitti

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) yazılı açıklamasında, daha önce AstraZeneca olarak anılan aşının 25 Mart’tan itibaren Vaxzevria olan yeni adını aldığı duyuruldu.

İsveç İlaç Ajansı’nın portalında yer alan bilgiye göre, ad değişikliği başka hiçbir değişikliğe yol açmayacak, ama aşı uzmanları ad değişikliği konusunda bilgi sahibi olmalı, çünkü ürün bilgileri, etiketleme ve paketleme farklı görünebilir.

Hollanda ve İrlanda'dan sonra şimdi Almanya ve Endonezya: Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımı askıya alındı
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