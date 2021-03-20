Koronavirüs Türkiyenin 20 Mart koronavirüs verileri açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 20 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 20 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e ulaştı. İşte 20 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 95 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 21 bin 61 yeni vaka olduğunu açıkladı.

Bugünkü verilerle toplam test sayısı 36 milyon 165 bin 468, toplam vaka sayısı 2 milyon 992 bin 694, toplam vefat sayısı 29 bin 959, toplam ağır hasta sayısı 1538, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 807 bin 572 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

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