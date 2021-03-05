Koronavirüs Türkiyenin 5 Mart koronavirüs verileri açıklandı Kritik durum sürüyor
TÜRKİYE

​Türkiye'nin 5 Mart koronavirüs verileri açıklandı

Türkiye'nin 5 Mart koronavirüs verileri açıklandı: Kritik durum sürüyor

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 5 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 5 Mart koronavirüs vaka ve ölü sayıları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 62 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 302 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Son 24 saatte 7 bin 711 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 608 bin 848'e yükseldi.

Test sayısı 33 milyon 854 bin 960'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 757 bin 460, vefat sayısı 28 bin 901, ağır hasta sayısı 1232 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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