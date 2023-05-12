Bakan Soylu 'Muharrem İnce saldırıya uğradı' diyerek altını çizdi: ABD bu seçime müdahale ediyor

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:





"Böyle bir önemli seçimde karşı karşıya kaldığımız durum çok iyi değerlendirilmeli. Seçim süreci özetleyecek manzara. Geçmiş Türkiye'de gördüğümüz tehditler kasetler şantajlar... Uluslararası ajanslar tarafından servis edilen görüntüler. Eski Türkiye'de de var. Bir siyasi partinin genel başkanı kaset ile başkan oldu. Rahmetli Deniz Baykal'ın kaseti ile aday oldu. Ben genel başkanlığa aday olmayacağım deyip döndü aday oldu.





Amerika en başından beri bu seçime müdahale ediyor. Biden, 2016'da darbe ile bu işi yapamadık, bu sefer darbe ile değil seçim ile gerçekleştireceğiz dedi. Temel mantık İnce eskiden CHP'nin adayı onu çekersek biz ona giden oyları almış oluruz. Siyasetin okuması böyle değildir. CHP'nin aldığı oyların önemli bölümü oraya yönelmiştir zaten. Geçmişte bu partilere oy verenlerde ciddi bir konsolidasyon var. Diğer oylar da protesto oylar, sandığa gitmeyecek ve kararsız oylar. Kararsız oylarda da adaylar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'nu beğenmeyenler öbür oylara yöneliyor. Bizim bazı politikalarımızı beğenmeyenler öbür tarafa yöneliyor. FETÖ hala devrededir. Depo kayıtlarla devrede. cumhurbaşkanlığı seçimine giderken bir adaya operasyon çekiliyor. bu operasyonu millet görüyor. Burada bir operasyon olduğu görülmektedir.





Kılıçdaroğlu'nun Rusya paylaşımı

Kılıçdaroğlu 17 25'te de eline kasetleri eline alıp sonra bu kasetler gerçek değildi dedi. Kendine ait koruma kalkanı oluşturuyor. Kendisine ne söylemişlerse bize ulaştırdığı bir korkusu da yok. Bize ulaştırır biz de gerekli çalışmayı yapardık. 17-25'te ortaya çıkan o adımları kendisi çıkıp kumpas dedi. Bir meseleyi birkaç defa yorumlayabilen bir kişi var karşımızda. İnce'yi de o sofraya bekliyor. Siyasetin bu kadar kirletildiği bir dönem az yaşanmıştır. Her türlü meseleyi devreye sokuyorlar. İnce'nin kaydı da yurt dışındaki hesap üzerinden gönderilmiş. Aradaki fark büyük olacak. 4 buçuk 5 puanlık bu fark da aşılacak. Bu çirkin üslup ve FETÖ işlerini gerçekleştirenler de dumura uğrayacak. ABD'nin bu ülkede 10 yılda bir darbe yaptığını uçan kuş biliyor. Bu seçimde İnce bir saldırıya uğramıştır saldırı dışarıdan gelmiştir, kim tarafından üretildiği bellidir. Faili FETÖ ve ABD'dir.





Biz bütün bu süreçle ilgili siber dairemizde bu saldırılarla ilgili tedbirlerimizi alırız. En çok saldırıya uğrayan hakarete maruz kalanlardan biriyim. Önemli bir bölümü yurt dışı hesaplardan yapılır. Türkiye içerisinde olanların tamamını buluyorum. Bulduğumuz için Türkiye dışından gerçekleştiriyorlar. Emniyeti işareti etmesi mağduriyet yaşıyor ve emniyeti işaret ediyor. Bunu bilen failler bilerek dışarıdan ortaya koyuyor ki failler bulunmasın diye. Bazı suçlar da şikayete bağlı suçlardır. Ben şikayet ediyorum hatta tamamına yakınını yakalattırıyorum. Tüm adaylarla ilgili güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Siber devriyelerimizle de bunları sağlamaya çalışıyoruz. Yurt dışından olan süreçleri o ülkelerle ilgili sonuç elde edebilmek mümkün değildir.





Bir adayın seçime mücadele edip 3 gün kala çekilmesi kendisinde derin etkiler bırakır. Bundan sonraki kararı kendisi verecektir.





Kılıçdaroğlu tavşanın yakalandığı gibi yakalanmıştır. Abd'nin net adayı olduğu bellidir. Bütün projektörler de onun üzerindedir."







