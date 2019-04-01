Balıkesir Yerel Seçim Sonucu - 31 Mart 2019 - Balıkesir Seçim Sonuçları

Balıkesir Belediye Başkanlığı Yerel Seçim sonuçları. 31 Mart 2019 Balıkesir ili ve ilçelerinin seçim sonuçları sabırsızlıkla bekleniyordu. Balıkesir halkı seçim için erken saatlerde sandık başına gitti. Belediye başkan adayları Balıkesir' ili ve ilçelerinden kaç oy aldı? Belediye Başkanlığı seçim sonuçları Balıkesir'nın tüm detayları Balıkesir 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları sayfamızda.

Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Ayvalık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Balya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Bandırma Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Bigadiç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Burhaniye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Dursunbey Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Edremit Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Erdek Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Gönen Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Havran Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir İvrindi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Balıkesir Kepsut Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Manyas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Savaştepe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Sındırgı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Susurluk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Marmara Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Gömeç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Altıeylül Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Balıkesir Karesi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on yedinci şehri. Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde yer alan ilin hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunur. Türkiye genelinde ise iki deniz ile komşu olan sadece 6 il vardır. İl, Kuzeybatı Anadolu'da bulunmaktadır. Doğusunda Bursa ve Kütahya illeri, güneyinde Manisa ve İzmir illeri ve batısında Çanakkale ili vardır. Ayvalık ilçesinden de Yunanistan'ın Midilli Adası'na komşudur.

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İl Nüfusu: 1.226.575'dır (2018). İlin yüzölçümü 14.583 m²'dir. İlde km²'ye 82 kişi düşmektedir. (Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe, 254 kişi ile Karesi’dir) Vilayetin denizden yüksekliği: 145 m.'dir.

2016 yılında TÜİK verilerine göre 20 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 1129 mahalle bulunmaktadır.

Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla bilinen Balıkesir yöresi, zamanla Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karesi Beyliği ve Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup bamya, börülce, kavun, zeytin, zeytinyağı, kelle peyniri gibi zirai ürünleri ile ayrıca daha çok yerli turizmde öne çıkan sahil kasabalarıyla meşhurdur. Yağcıbedir halısı, kolonyası, kaymaklısı, kozak üzümü, ayvalık tostu, saçaklı mantısı ve höşmerimi diğer bilinen yöresel ürünleridir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk jet üssü olan 9. Ana Jet Üs Komutanlığı ile 6. Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'de bulunmaktadır.