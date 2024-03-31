Murat Kurum oyunu İstanbul'da kullandı: İnşallah bayramı erkenden kutlayacağız

Yerel seçimler için oy kullanma işlemi devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Murat Kurum, Kağıthane'deki İMECE İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Kurum, 1166 no'lu sandıkta oyunu verdi.
Murat Kurum'a eşi Şengül Kurum, oğlu ve küçük kızı eşlik etti.
Murat Kurum'un oğlu Mehmet Kurum ilk oyunu kullandı.
Vatandaşlardan yoğun ilgi
Okula oy kullanmaya gelen Murat Kurum'a ilgi oldukça yoğundu.
Okul bahçesinden oy kullanmak için sınıfa girene kadar vatandaşlarla tek tek fotoğraf çektiren Kurum, aynı şekilde oy kullandıktan sonra yine kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.
'31 Mart'ta güneş doğacak'
Ailesiyle birlikte geldiği Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanan Murat Kurum, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kurum, üç aydır projelerini, hayallerini İstanbullularla paylaştıklarını dile getirerek, kendisini bir kardeşleri, evlatları gibi ağırladıkları için vatandaşlara teşekkür etti.
"Coşkuyu tüm İstanbullu hemşerilerimizle paylaşacağız"
Hem ihtiyaç giderme hem de süreci birebir takip etme adına seçim sonuçlarını AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasında teşkilat mensuplarıyla, seçim koordinasyon merkezleriyle takip edeceklerini anlatan Kurum, seçim çalışmalarını 90 gündür takip eden basın mensupları ile basın kuruluşlarına, AK Parti teşkilatına ve belediye başkanlarına teşekkür etti.
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bu süreçte yanlarında olduğu ve kendilerini desteklediği için teşekkürlerini sundu.
Kurum'un eşi Şengül Kurum da seçimin Türkiye'ye, millete ve İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İnşallah bizim mutlu olacağımız bir seçim sonucu olur diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.