Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Aliağalı yüzücüler Rize’den 16 madalya ile döndü

Aliağalı yüzücüler Rize’den 16 madalya ile döndü

15:5113/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Aliağalı yüzücüler Rize’den 16 madalya ile döndü
Aliağalı yüzücüler Rize’den 16 madalya ile döndü

Spor altyapısına verdiği desteklerin meyvesini toplayan Aliağa Belediyesi, her branşta olduğu gibi yüzmede de adından sıkça söz ettiriyor. Aliağa Belediyesi AGM Spor Kulübü sporcusu 16 yüzücü, Rize’de düzenlenen yarışlarda 16 madalya kazandı.

Katıldıkları müsabakalarda önemli başarılara imza atan Aliağa Belediyesi AGM Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 8-11 Mayıs tarihlerinde Rize’de düzenlediği, 10-12 Yaş UGP 1. Etap yarışlarına 16 yüzücüsüyle katıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden sporcuların katıldığı yüzme müsabakalarından Aliağalı 16 yüzücü de madalya ile dönerken 11 yüzücü 18-20 Temmuz’da İzmir’de yapılacak olan 10-12 Yaş 2. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

2015 doğumlular arasında yarışan Alperen Öztürk, katıldığı bütün müsabakalarda SEM barajı alarak Aliağa adına bir ilki gerçekleştirdi. Eymen Beker, Derin Akalın, Hira Dağlı 2. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Zeynep Yaşar ve Rüzgar Batın Sezgi ise 1. Etap müsabakalarını başarıyla tamamladı.

2014 doğumlular arasında Haktan Beker, Ali Özdemir, Burak Aksoy ve Ela Akman 2. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Asya Kınalı ve Yaman Türközü 1. Etap müsabakalarını başarıyla tamamladı. 2013 doğumlular arasında yarışan Ahmet Melih Binali, Cafer Taha Berber ve Hasan Uyanık 2. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazanırken Elif Erbil ise 1. Etap müsabakalarını başarıyla tamamladı.

#Aliağa
#Rize
#madalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOGG'dan büyük sürpriz: Kenan İmirzalıoğlu reklam filminde