Aliağalı yüzücüler Rize’den 16 madalya ile döndü

Katıldıkları müsabakalarda önemli başarılara imza atan Aliağa Belediyesi AGM Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 8-11 Mayıs tarihlerinde Rize’de düzenlediği, 10-12 Yaş UGP 1. Etap yarışlarına 16 yüzücüsüyle katıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden sporcuların katıldığı yüzme müsabakalarından Aliağalı 16 yüzücü de madalya ile dönerken 11 yüzücü 18-20 Temmuz’da İzmir’de yapılacak olan 10-12 Yaş 2. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

2015 doğumlular arasında yarışan Alperen Öztürk, katıldığı bütün müsabakalarda SEM barajı alarak Aliağa adına bir ilki gerçekleştirdi. Eymen Beker, Derin Akalın, Hira Dağlı 2. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Zeynep Yaşar ve Rüzgar Batın Sezgi ise 1. Etap müsabakalarını başarıyla tamamladı.