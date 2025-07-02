Bayburt’ta boks şöleni başladı: 850 sporcu katıldı

Şampiyonanın açılışında konuşan Vali Mustafa Eldivan, organizasyona katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Boks Federasyonu olmak üzere, emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Vali Eldivan, 4 bin kişilik modern kapalı spor salonunun büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, turnuvanın dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti, tüm sporculara başarılar diledi.