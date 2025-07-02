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Bayburt’ta boks şöleni başladı: 850 sporcu katıldı

Bayburt’ta boks şöleni başladı: 850 sporcu katıldı

11:282/07/2025, Çarşamba
IHA
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Şampiyona heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.
Şampiyona heyecan dolu müsabakalara sahne oldu.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Bayburt’ta düzenlenen Üst Minik Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nın açılışı yapıldı. Şampiyonaya, farklı illerden gelen 850 sporcu katılım sağladı.

Ülke genelinden 850 sporcuyu Bayburt’ta buluşturan şampiyona, 4 bin kişilik modern kapalı spor salonunda gerçekleştirildi.


Şampiyonanın açılışında konuşan Vali Mustafa Eldivan, organizasyona katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Boks Federasyonu olmak üzere, emeği geçen kurumlara teşekkür etti. Vali Eldivan, 4 bin kişilik modern kapalı spor salonunun büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, turnuvanın dostluk, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde geçmesini temenni etti, tüm sporculara başarılar diledi.




#Bayburt
#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Türkiye Boks Federasyonu
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