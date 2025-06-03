Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
Fenerbahçe'den Gebze Belediyespor'a

Fenerbahçe'den Gebze Belediyespor'a

16:133/06/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Yasin Aydın smaçör pozisyonunda oynuyor.
Yasin Aydın smaçör pozisyonunda oynuyor.

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olarak SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Gebze Belediyespor, Yasin Aydın ile sözleşme imzaladı.

Gebze Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Yasin Aydın'ı kadrosuna kattı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki smaçör, 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyespor'da yer alacak.


Yasin Aydın, kariyerinde sırasıyla Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana'da forma giydi.​​​​​​​




#Efeler Ligi
#Yasin Aydın
#Gebze Belediyespor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en hızlı şarj olan otomobili açıklandı: 10.5 dakikada yüzde 80 şarj kapasite...