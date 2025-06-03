Fenerbahçe'den Gebze Belediyespor'a

Yasin Aydın smaçör pozisyonunda oynuyor.
Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde şampiyon olarak SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Gebze Belediyespor, Yasin Aydın ile sözleşme imzaladı.
Gebze Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Yasin Aydın'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki smaçör, 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyespor'da yer alacak.
Yasin Aydın, kariyerinde sırasıyla Galatasaray HDI Sigorta, Develi Belediyespor ve Fenerbahçe Medicana'da forma giydi.
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