Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı Adis Lagumdzija'yı kadrosuna kattı

Kariyerine Galatasaray'da başlayan Adis Lagumdzija, daha sonra Arkas Spor, Vero Volley Monza, Gaz Sales Bluenergay Piacenza, Valsa Group Modena ve Cucine Lube Civitanova formalarını giydi.

2022-2023 sezonunda CEV Kupası'nda "En değerli oyuncu" (MVP) ve "En skorer oyuncu" ödüllerinin sahibi olan Adis Lagumdzija, 2023-2024 sezonunda ise İtalya'da "En iyi servis atan oyuncu" ödülüne layık görüldü.