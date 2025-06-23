Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Kayserili badmintonculardan 3 madalya

Kayserili badmintonculardan 3 madalya

17:0123/06/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Minik sporcular bayrağımızı Sırbistan'da dalgalandırdı.
Minik sporcular bayrağımızı Sırbistan'da dalgalandırdı.

Kayserili milli badminton sporcuları, Sırbistan’da düzenlenen Serbian Youth İnternational /Novi Sad 2025 Turnuvası'nda bir, altın, bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında Sırbistan’da 15 ülkeden, 255 sporcunun katılımı ile düzenlenen Serbian Youth İnternational / Novi Sad 2025 Turnuvası'na katılan ve U11 yaş kategorisinde mücadele eden Kayserili sporcular 1, altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.


Turnuvada Kayserili milli sporcular Ravzanur Çoşar ile Medine Ecrin Şahin Çift Bayanlarda altın madalyanın sahibi oldu. Yine aynı kategoride Zümra Çetintaş ile Tuğba İlayda Öksüzler, ise gümüş madalya kazandı. Tek Bayanlarda ise Ravzanur Coşar bronz madalya kazandı.


Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü paylaştığı mesajda, "Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımızı ve antrenörümüz Abdurrahman Arslan’ı tebrik ediyor başarıların devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.




#Sırbistan
#Ravzanur Çoşar
#Medine Ecrin Şahin
#Zümra Çetintaş
#Tuğba İlayda Öksüzler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sene sonuna kadar tüm deprem konutları teslim edilecek: İllere göre anahtar teslimi yapılacak konut sayıları