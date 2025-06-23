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Nazife Tuncel Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti

Nazife Tuncel Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti

09:5723/06/2025, Pazartesi
IHA
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Nazife Tuncel
Nazife Tuncel

Manisa’nın Akhisar ilçesinde faaliyet gösteren Zirvens Spor Kulübü sporcusu Nazife Tuncel, 22 Haziran Pazar günü Sakarya’da düzenlenen Eliminatör Dünya Şampiyonası’nda milli takım formasıyla Türkiye’yi temsil etti.

Genç kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Nazife Tuncel, hem Akhisar ve Manisa’yı hem de Türkiye’yi dünya arenasında gururla temsil etti.


Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, "Nazife Tuncel’in Dünya Şampiyonasında Milli takım ile yarışması bizleri gururlandırdı." dedi.


Zirvens Spor Kulübü Başkanı Nihat Sarıdağ da sporcularına olan güvenlerini dile getirerek, "Nazife ile gurur duyuyoruz. Onun azmi ve disipliniyle çok daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.




#Zirvens Spor Kulübü
#Nazife Tuncel
#Eliminatör Dünya Şampiyonası
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