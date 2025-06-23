Nazife Tuncel Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etti

Genç kadınlar kategorisinde yarışan milli sporcu Nazife Tuncel, hem Akhisar ve Manisa’yı hem de Türkiye’yi dünya arenasında gururla temsil etti.

Zirvens Spor Kulübü Başkanı Nihat Sarıdağ da sporcularına olan güvenlerini dile getirerek, "Nazife ile gurur duyuyoruz. Onun azmi ve disipliniyle çok daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.