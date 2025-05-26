Serbest Dalış Dünya Şampiyonası tamamlandı: Milliler ikinci oldu

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Kadir Sağlam, "Serbest Dalış Gençler ve Büyükler Milli Takımımız gerçekten muhteşem başarılar kazandı. CMAS ve 39 ülkeden katılan yüzlerce sporcu arasından bir dünya rekoru ve 4 dünya şampiyonluğu olmak üzere 14 madalya kazanan sporcu ve antrenörlerimizi tüm kalbimle kutluyorum. Ülkemize, sualtı topluluğu ailemize büyük bir sevinç ve gurur yaşattılar, bayrağımızı yurt dışında madalya kürsülerinde dalgalandırdılar. Öte yandan bu branşımızda dünyanın iddialı ülkelerinden olan İtalya'dan ilk kez daha fazla madalya kazandık. Bu başarı ayrı bir gurur kaynağımız oldu. Bu başarının mimarları olan milli sporcularımıza ve antrenörlerine, bizlere desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya ve Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.