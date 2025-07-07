Trabzonspor Boks Takımı Dilara Sak ile anlaştı

İmza töreninde konuşan Hekimoğlu, "Dilara gibi hem ü​​​​​​​lkemizi hem de şehrimizi başarıyla temsil eden bir sporcuyu kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyuz. Trabzonspor olarak genç yeteneklere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Dilara'nın başarılarına burada yenilerini ekleyeceğine inancımız tam." ifadelerini kullandı.