ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye beklenen adımları atarsa bölgede uzun bir barış ve refah görebiliriz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki yeni yönetimin kendilerinden beklenen bazı adımları atması halinde bölgede uzun bir barış ve refah görülebileceğini bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da hemen ardından Suriyeli mevkidaşı ile Türkiye'de bir araya geldiğini ifade eden sözcü, bu görüşmede de çok olumlu başlıkların ele alındığını belirtti.
"Uzun bir barış ve refah görebiliriz."
ABD'li sözcü, Suriye'ye yaptırımların tam olarak ne zaman ve ne şekilde kaldırılacağı ile ilgili sorulara şu aşamada net bir yanıt veremeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.