ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye beklenen adımları atarsa bölgede uzun bir barış ve refah görebiliriz

"Bu görüşmeler, Suriye'ye kalkınma yolunda yeniden bir fırsat vermekle ilgilidir. Başkan Trump tarafından atılan adımlar oldu. Suriye'nin atması gereken adımları bu kürsüden detaylandırdık. Şimdi atmalarını umduğumuz bu adımları atarlarsa, Başkan'ın tüm bölge için arzu ettiği uzun bir barış ve refah görebiliriz."